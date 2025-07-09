美貿易戰火引不安…馬來西亞首相批關稅 呼籲提升東協內部貿易

美國新一波關稅戰火力再度引發不安之際，東南亞國家協會外交部長會議今天在吉隆坡開幕，馬來西亞首相安華對貿易關稅嚴厲指責。為期3天會議也將與美國、中國、俄羅斯會談。

路透社報導，安華（Anwar Ibrahim）對東南亞國家協會（ASEAN）10國外長演說時形容關稅、出口限制和投資障礙是「地緣政治競爭的鋒利工具」。不過他沒有明確提到美國。

他說：「克服外部壓力的同時，我們必須加強內部基礎。讓我們彼此間進行更多貿易、對彼此進行更多投資，並且堅決地推動跨產業整合。」

「由於全球情勢依然不確定，我們區域有目的行動的必要性再怎麼強調也不為過。」

儘管部分國家通力作出大讓步並就更低稅率進行協商，美國總統川普7日仍宣布對6個東南亞國家課徵稅率介於25%和40%之間的高關稅。

仰賴出口的東協是全球第5大經濟體，部分成員因供應鏈從中國轉移的策略而受惠。目前只有越南已經與美國達成貿易協議，關稅稅率從起先的46%降為20%。

印尼、泰國、馬來西亞正尋求於8月1日開徵關稅之前能進一步對美國協商。

在吉隆坡舉行的這項會議還會舉行東協與美國、中國、日本、俄羅斯、印度、歐洲聯盟等主要貿易夥伴的一連串會議。

中國外長王毅、俄羅斯外長拉夫羅夫（SergeiLavrov）、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）可望於明天與會。總統川普的關稅策略引發亞洲夥伴不安，上任後首訪亞洲的盧比歐希望此行能夠緩和彼此的關係。