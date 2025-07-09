川普祭出貿易行動 美財長：2025年關稅收入可達3千億美元

美國財政部長貝森特今天表示，年初迄今，美國關稅收入約1000億美元。隨著美國總統川普祭出貿易行動加速關稅徵收，今年底此數字可望達3000億美元（約新台幣8兆7535億元）。

路透社報導，貝森特（Scott Bessent）在白宮內閣會議上表示，川普新關稅收入主要自第2季才開始，當時川普對美國進口商品實施幾乎全面性的10%關稅，並且提高鋼鐵、鋁與汽車關稅。

貝森特說，「因此，我們預計到今年年底，此數字可能會遠遠超過3000億美元。」

財政部發言人表示，3000億美元的目標對應日期是2025年12月31日，而不是政府財政年度結束的9月30日。

美國今年關稅收入要達到3000億美元，代表未來幾個月的徵收數額將呈指數型成長，同時關稅將在目前水準上大幅上調。

貝森特補充，美國國會預算處（CongressionalBudget Office）估計，未來10年美國關稅收入將達約2.8兆美元，「我們認為這個預估值可能偏低。」

財政部報告指出，5月份關稅總額達到創紀錄的228億美元，幾乎是去年同期62億美元的4倍。

這使得美國2025財政年度前8個月關稅收入總額達到861億美元；至於2025日曆年前5個月，關稅收入總額為634億美元。

美國財政部將於11日公布6月份財政收支狀況，預計關稅收入將再次大幅成長。根據「財政部每日結單」（Daily Treasury Statement），截至6月30日，本財年迄今的關稅與特種消費稅收入已超過1220億美元。

川普為新關稅設定8月1日為生效日期，屆時美國將對幾乎所有貿易夥伴實施更高的對等關稅；他同時預留未來3週作為與一些國家談判降稅的時間。

川普表示，「巨額資金將從8月1日開始流入。我認為昨天與今天發出的信函已清楚說明此點」。

川普在同一內閣會議上也宣布將對黃銅徵收50%的進口關稅。黃銅廣泛應用在住屋和消費性電子產品，以及汽車、電網與軍事硬體等方面。川普也表示，還將對半導體與藥品徵收進一步關稅。