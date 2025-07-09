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美關稅加劇經濟生態系波動 專家：市場加強避險需求

中央社／ 新加坡9日專電

隨著美國關稅措施帶來的不確定性增加，新加坡經濟專家今天指出，整體經濟生態系受到影響，高度不確定的時代將使利率與匯率波動加劇，同時也會加強市場對避險資產的需求。

新加坡銀行（Bank of Singapore）今天在濱海灣金沙會議展覽中心，舉辦2025年首席投資總監高峰會（CIO Summit 2025），眾多金融業人士參與，聚焦美國關稅措施、全球利率變化、通膨現象等議題。包含野村資產管理投資長村尾祐一在內等多名專家與會發表談話、出席座談。

美國總統川普（Donald Trump）祭出新關稅稅率，再度引發全球各行各業關注，新加坡銀行環球投資長謝佩華（Jean Chia）指出，全球秩序正面臨由川普政府帶來的轉變，當今世界經濟秩序日益碎片化，多邊主義與全球化受到挑戰。

她說，自川普推出關稅措施，貿易、商業與整體經濟生態系受到深遠影響，這個高度不確定時代，將使利率與匯率波動加劇，同時也會加強市場對避險資產的需求。

「美國對外經濟政策的變化是結構性的，且將持續存在，難以消除制度轉變所帶來的不確定性」，彼得森國際經濟研究所所長波森（Adam Posen）指出，例如英國脫歐，其談判結果受關注，不確定性的持續存在仍對投資造成長遠影響；川普政府作法帶來的不確定性，將進一步加劇全球對美國經濟聯繫的避險行為或降低依賴。

波森表示，變化的本質更多是金融性的，而非僅限於貿易或地緣政治。過去被視為「無風險」的美元資產，可能被視為不再如此；官方外匯儲備管理機構、主權財富基金、退休基金、壽險公司，甚至其他資本配置者都必須重新調整資產布局，以提升風險防範能力。

此外，提及人工智慧（AI）發展，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）說，AI迅速發展並帶來龐大資本需求，以支撐其成長與擴展，具有結構性、廣泛性與滲透性，涵蓋從科技巨頭對技術本身的開發投資，到支撐運作的大規模基礎建設，包括半導體設計與製造、軟體開發、資料中心建設、能源需求增加及供應鏈自動化推進。

史洛克提及，AI是推動美國經濟成長的順風動能，包括建設這場科技革命核心的資料中心，未來發展絕非低成本可得，且美國當前的AI浪潮，在其他任何國家都無可比擬，將成為核心樞紐。

川普 關稅

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