繞地球14圈！亞洲貿易代表赴美談關稅已飛行770小時 台灣排第三

各國貿易代表為了與美國總統川普敲定協議，近月奔波往來華盛頓，尤以亞洲國家貿易代表的旅途最為遙遠。根據彭博資訊統計，台灣代表的累計飛行時數達到108個小時，在亞洲與南韓並列第三，日本的代表則以175小時的飛行時數居首。

從川普4月2日宣布「對等關稅」以來，包括日本、印度和印尼在內，來自亞洲的代表已至少20次前往華盛頓，累計飛行時間超過770小時，相當於整整一個月都在空中奔波，飛行總里程超過35萬英里（56.3萬公里），相當繞地球14圈。

彭博指出，這項統計數據是根據各亞洲首都最能直接飛往華盛頓的商業航班，以及公開可得資訊中所提到的官方貿易會議計算而來。統計中並未包含途中通勤、收拾行李等額外時間，也沒有計入像是在加拿大舉行的G7會議或年初在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）等活動期間進行的非正式會談或遠距通話。

不過，亞洲代表們這樣的奔波還沒結束。由於川普已將關稅「緩徵期」延後至8月1日，預期代表們在未來幾周還會有更多前往華盛頓的行程。例如印尼首席貿易談判代表本周即將抵達華盛頓，而美國7日公布印尼將面臨32%關稅。此外，對於台灣、印度這些沒有直飛航班抵達華盛頓的經濟體而言，代表們的旅途更是格外艱辛。

日本官員在與美國的貿易談判中一直是最積極的代表之一，首席談判代表赤澤亮正已經七度前往華盛頓，主要是不願倉促簽下可能傷害日本汽車業或農業的貿易協議。至今，日本談判代表累積的飛行時數達17.5小時，飛行里程數達94,780英里（15.2萬公里），相當於超過通往月球距離的三分之一。

印度代表團則已三度飛往華盛頓，累積飛行120小時，在亞洲僅次於日本，飛行里程數則為45,120英里。川普說過與印度接近達成協議，暗示印度可望和越南和英國一樣加入敲定貿易協議的名單中。

南韓官員則是四度訪華盛頓，累計飛行108小時，飛行里程數則為55,520英里。美國7日已宣布南韓面臨25%關稅。

台灣的代表團由行政院副院長鄭麗君率領，包含經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮在內，本周正在美國與美方持續協商，已經三度赴華盛頓。台灣還沒收到川普的關稅信，依然有望與美國達成貿易協議，內容可能包含採購更多美國的能源、農產品與軍事武器等。

彭博資訊統計，台灣代表的累計飛行時數已達到108個小時，累計里程數為47,106英里（7.58萬公里）。

相較下，馬來西亞代表團兩度前往華盛頓、印尼代表則是準備二度赴美，泰國則只有一次。特別的是，中國大陸的官員是唯一沒有前往華盛頓進行貿易談判的亞洲國家，國務院副總理何立峰領軍的代表團是前往日內瓦和倫敦進行談判。