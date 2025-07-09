南華早報：台灣關稅談判4籌碼用盡 對美8成出口恐淪川普新目標
美國總統川普預告美東時間9日將公布更多國家的關稅稅率，台灣尚未收到通知而陷入高度焦慮。香港南華早報8日報導，根據觀察人士，台灣的談判籌碼已經用盡，外界越來越擔心恐怕面臨至少25%的高額關稅。另有分析人士指出，一旦美國動用「第232條款」的國安考量徵稅，台灣80%對美出口，包括半導體和伺服器，將受到衝擊。
美國對等關稅第一次暫緩期9日正式結束，川普7日公布首批14國關稅稅率，並宣布延長暫緩期至8月1日。
台灣並沒有在首波名單中，官員解釋這是雙方仍在談判的跡象，但批評人士警告，這可能只代表台灣將在第二波名單中遭遇更嚴苛對待。
南華早報報導引述觀察人士指出，台灣可能已經沒有籌碼可用。台灣目前已承諾對美國半導體投資逾1000億美元，提前預購美國液化天然氣，將國防支出提升至GDP的3%，以及增加對美軍購。儘管如此，談判地位依然薄弱。
台積電供應商家登精密董事長邱銘乾7日稱，台積電都已經加碼投資，「如果台灣對等關稅稅率仍高於25%，像被當奴婢對待」。
日本與南韓是美國在亞洲的親密盟友，均與美簽有防衛條約且有美國駐軍，但都被課以25%關稅。台灣與美國並無正式外交關係。
分析人士也警告，美方動用「第232條款」國安理由施加關稅的風險日益升高。
台灣智庫台灣國際戰略學會執行長羅慶生（Max Lo）告訴南華早報，「大約80%的台灣對美出口，包括半導體與伺服器，都隸屬這類產品。這可能開啟另一波壓力攻勢。」
海峽時報9日報導，一名台灣國安官員8日表示，沒有收到川普政府的通知信是更有利的情況，一旦收到就表示在談判中處於更艱困的位置。這名官員補充，台灣是少數和美國談判進展穩定的對象之一，但他也強調，結果仍需雙方提出具體成果才能評估。
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