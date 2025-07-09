避免川普關稅重創 印尼與美簽署能源與糧食協議
印尼經濟統籌部長今天告訴法新社，境內的國營石油公司與農產業者已簽署協議，增加採購美國商品。這是印尼為避免美國總統川普關稅重創所做的布局。
法新社報導，印尼作為東南亞最大經濟體，之前已承諾會增加美國農業、能源與商品的進口，藉此縮小與美的貿易逆差，並在本週稍早達成一個價值12.5億美元的協議，採購更多美國小麥。
川普先前表示，美國與印尼若未能於8月1日前達成新的貿易協議，將在10%的基準關稅上加徵32%的關稅。
而赴美進行貿易談判的印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）今天表示，印尼國營石油公司（Pertamina）已與美方簽署合作備忘錄，增加對美國能源的採購。艾朗嘉未提供更多細節。
他同時提到隸屬印尼玉米製粉協會（Corn MillAssociation）的索里尼亞洲農產公司（Sorini Agro AsiaCorporindo），以及FKS集團（FKS Group），說這這兩大農業業者同樣簽署了合作備忘錄，增加採購量。
艾朗嘉沒有透露在華府簽署的協議金額，但他上週向媒體表示，印尼企業將承諾總計340億美元的協議。
美國食品公司嘉吉（Cargill）發布聲明證實，一系列協議之中包括一份玉米採購合作備忘錄。
印尼駐美大使館表示，這些協議是在華府會議中達成的，「會中達成多項商業協議，簽署多個合作備忘錄，為新的合作機會和加深雙邊經濟關係奠定基礎。」
根據美國貿易代表署（USTR）數據，2024年美國對印尼的商品貿易逆差為179億美元，較前一年增加5.4%。
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