美國和歐盟接近達成協議！談了這麼久關稅卻沒比英國低 反而更高

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經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
德國總理梅爾茨（左）最近表示，以歐盟來談關稅複雜太多了。路透
德國總理梅爾茨（左）最近表示，以歐盟來談關稅複雜太多了。路透

歐盟談判代表正接近和川普達成貿易協議，已準備簽署一項臨時「架構協議」，同意在繼續談判期間，美國對歐盟貨品課徵10%的「對等」關稅，協商90天，竟談不出比英國更好的條件。

彭博引述知情人士報導，歐盟接近達成的初步協議中，商用飛機部分將免課關稅，這對空中巴士（Airbus ）來說是一大利多。同時，協議也將對部分（主要是德國）汽車業者設下豁免條款，讓像是BMW和賓士等公司獲得關稅寬減。

不過，英國金融時報引述知情外交官報導，歐盟已不指望能像英國一樣，在鋼鐵、汽車及其他個別產業爭取到相同待遇。川普還要求，歐盟農產食品須課徵高達17%的關稅。

有一位外交官向金融時報透露：「英國那份協議比這個好，這麼久的談判，結果竟然是這樣，讓人意外。」

倫敦在5月率先和美國達成協議時，歐盟外交官和官員無不表示，英國急於妥協，反而簽下了不利條件。

布魯塞爾原本認為，歐盟仗著全球最大經濟體的實力，時間上有本錢和白宮斡旋以爭取更好條件。但歐盟也不敢以牙還牙來回敬美國的報復措施。

歐洲議會內部市場委員會主席卡瓦齊尼（Anna Cavazzini）說：「4月沒有正面反擊川普的非法關稅，確實是錯誤，導致歐盟執委會至今沒有太多空間來要求調降現行稅率。」

相較之下，英國首相施凱爾選擇搶先談判，還派出前全球戰略顧問公司Hakluyt合夥人查德拉（Varun Chandra）擔任商業顧問，和美國商務部長盧特尼克主導協商進程。

德國和其他以出口為主的歐盟成員國，也一直主張儘快解決問題，減少美國關稅對經濟造成的損害。法國等國也表示希望達成協議，但更傾向對美方要求採取反制。

如果雙方無法達成協議，歐盟商品將從8月1日起面臨20%或50%的關稅，這是在川普將原訂7月9日的期限延後之後的安排。一位外交官認為，若能把稅率降回10%，已算是成功。

川普周二表示，美方「大概過兩天」就會向歐盟發函，說明計畫中的關稅措施。

英國對美呈現貿易逆差，但同樣被課徵10%的基準關稅。不過，英國在所謂的「產業別」關稅上談成較優惠的條件，只不過美方最終會不會真的落實，仍有待觀察。

英國獲准每年以10%關稅額度出口10萬輛汽車到美國，這比其他出口國面臨的25%關稅要低；同時，英國還談到鋼鋁免關稅，但這項協議尚未真正實施。

英國談判代表也爭取到美方承諾，在所謂「232條款」下，對藥品關稅給予「顯著優惠」待遇，這是白宮目前正在調查的對象。英國同時獲得未來其他產業（包括銅、木材和噴射引擎）展開232調查時的相關保障。

川普 關稅

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