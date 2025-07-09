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川普經濟顧問米倫暗示 關稅推升物價的機率低到像「隕石撞地球」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普的經濟顧問米倫（Stephen Miran）。歐新社
美國總統川普的經濟顧問米倫（Stephen Miran）。歐新社

美國總統川普的經濟顧問米倫（Stephen Miran）8日表示，美國總統川普關稅政策會推升通膨的機率很低，低到像隕石撞地球。

白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米倫接受CNBC訪問時表示，「罕見的事件會發生，像新冠肺炎疫情、或隕石、或其他各種東西」，「但迄今都沒有正在發生的證據」。

他被問到他是否把關稅推升物價比擬為極為罕見的事件時，回應「我無意指稱那不值得考量」，「我想說的只是，預測很困難，我們應該總是評估機率和可能性」，「我沒有能預知未來的水晶球，大家都沒有」。

米倫也指出，CEA的一份新報告強調，儘管各界擔心川普的關稅會推升物價，但從去年12月到今年5月的進口貨品價格下跌。這份報告分析Fed緊盯的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數、以及消費者物價指數（CPI），結論是進口組成產品的物價從3月起下跌，整體物價幾乎沒變、或只小幅攀升。

川普到4月才宣布各國的對等關稅稅率，但他兩度延長緩徵期，讓麾下團隊與各國談判雙邊貿易協議。雖然一些個別產品的物價已因關稅而上漲，但川普的政策都還沒像企業和消費者憂慮一般地刺激整體通膨上漲，許多經濟學家認為部分原因是川普一再延後實施對等關稅，預期未來幾個月物價將上揚。

米倫被問到白宮是否預期未來關稅會拉升物價時說，反問「這最後難道不會發生嗎」？「我是說，沒錯，你知道，最後隕石或任何其他東西最後都會撞地球，但我們到目前為止已經等了很多個月，證據就是沒出現」。

川普 關稅

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