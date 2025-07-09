BBC：川普關稅強硬「多數國家不讓步」市場可能只是一時平靜

BBC報導，美國白宮曾高調承諾，在暫緩所謂的「對等」關稅徵收程序後，將在「90天內達成90項協議」。然而，截至川普總統首個截止日期本月9日，實際達成的協議數量連9項都不到。此事透露出一個訊號：最後期限已從9日延長至8月1日，且未來可能還會繼續延長或推遲。

從美國角度來看，財政部長貝森特表示，目前所有注意力都集中在造成美國貿易逆差95%的18個國家身上。而本周陸續公布的關稅通知函，實際上只是惡名昭彰的白宮「解放日」手板翻版，稅率基本上與4月2日首次公布時相去不遠，而以逆差規模作為「所有貿易作弊總和」替代指標的公式，也依然存在。

川普此次再度宣布延後對等關稅生效日，並未引發今年稍早的市場動盪。金融市場基於「川普終將退縮」（TACO）理論，普遍預期延遲將一再發生。

儘管這可能鼓動各方使出拖延戰術，導致新一輪危機，但BBC說，真正的重點在於，川普政府無法達成協議，關稅通知函等同於承認失敗。白宮態度或許強硬，但大多數其他國家同樣不讓步，4月起的整體動態沒有真的改變。

全世界都看到，當貿易戰看似真正爆發，美國零售商警告白宮物價上漲與貨架空空如也時，市場自會懲罰美國。此外，目前仍有一宗可能成立的案件正在美國法院審理中，可能導致川普關稅被判違法。

全球貿易體系被顛覆帶來的數字影響開始浮現。例如，今年以來美元兌多種貨幣貶值約10%。儘管美國財長貝森特在人事聽證會上表示，美元升值可能有助於緩解關稅造成的通膨壓力，事實卻恰好相反。

隨著美國築起關稅壁壘，世界其他國家很可能會彼此加強貿易，這只需看看英國與印度，以及歐盟與加拿大近期達成的經濟協議即可知。

值得注意的是，美國目前對世界其他地區徵收的有效關稅稅率約為15%，而過去40年一直維持在2%至4%之間，這還是在川普關稅通知函進一步調整之前的數據。

BBC最後指出，目前市場反應平靜，但這種情況可能不會持續。