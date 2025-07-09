快訊

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

史上最甜日幣？達人曝30年前匯率「除以6」 憂：可能不是好事

聽新聞
0:00 / 0:00

BBC：川普關稅強硬「多數國家不讓步」市場可能只是一時平靜

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普在新澤西州貝德敏斯特的住所度過周末後，6日抵達白宮南草坪。法新社
美國總統川普在新澤西州貝德敏斯特的住所度過周末後，6日抵達白宮南草坪。法新社

BBC報導，美國白宮曾高調承諾，在暫緩所謂的「對等」關稅徵收程序後，將在「90天內達成90項協議」。然而，截至川普總統首個截止日期本月9日，實際達成的協議數量連9項都不到。此事透露出一個訊號：最後期限已從9日延長至8月1日，且未來可能還會繼續延長或推遲。

從美國角度來看，財政部長貝森特表示，目前所有注意力都集中在造成美國貿易逆差95%的18個國家身上。而本周陸續公布的關稅通知函，實際上只是惡名昭彰的白宮「解放日」手板翻版，稅率基本上與4月2日首次公布時相去不遠，而以逆差規模作為「所有貿易作弊總和」替代指標的公式，也依然存在。

川普此次再度宣布延後對等關稅生效日，並未引發今年稍早的市場動盪。金融市場基於「川普終將退縮」（TACO）理論，普遍預期延遲將一再發生。

儘管這可能鼓動各方使出拖延戰術，導致新一輪危機，但BBC說，真正的重點在於，川普政府無法達成協議，關稅通知函等同於承認失敗。白宮態度或許強硬，但大多數其他國家同樣不讓步，4月起的整體動態沒有真的改變。

全世界都看到，當貿易戰看似真正爆發，美國零售商警告白宮物價上漲與貨架空空如也時，市場自會懲罰美國。此外，目前仍有一宗可能成立的案件正在美國法院審理中，可能導致川普關稅被判違法。

全球貿易體系被顛覆帶來的數字影響開始浮現。例如，今年以來美元兌多種貨幣貶值約10%。儘管美國財長貝森特在人事聽證會上表示，美元升值可能有助於緩解關稅造成的通膨壓力，事實卻恰好相反。

隨著美國築起關稅壁壘，世界其他國家很可能會彼此加強貿易，這只需看看英國與印度，以及歐盟與加拿大近期達成的經濟協議即可知。

值得注意的是，美國目前對世界其他地區徵收的有效關稅稅率約為15%，而過去40年一直維持在2%至4%之間，這還是在川普關稅通知函進一步調整之前的數據。

BBC最後指出，目前市場反應平靜，但這種情況可能不會持續。

川普 關稅

延伸閱讀

「他們賺了很多錢！」 川普：韓國應自行負擔防衛費用

川普揚言關稅上看70%！這回又重操TACO策略 還是另兩種結局？

川普的「貿易協議」是什麼？沒談妥就宣布 紐時揭美英談判內幕

川普擬課50%重稅激勵期銅創高！這檔 ETF 猛漲逾11%、第一銅閃紅燈

相關新聞

川普的「貿易協議」是什麼？沒談妥就宣布 紐時揭美英談判內幕

紐約時報報導，美國總統川普對全球貿易夥伴祭出高額關稅，各國爭相在8月1日前與白宮談定貿易協議。但如今的「貿易協議」究竟指...

川普揚言關稅上看70%！這回又重操TACO策略 還是另兩種結局？

美國總統川普上一回在4月2日「解放日」宣布高關稅時，讓全球金融市場大震盪、消費者信心下滑，他的民調支持度也大跌。僅僅三個...

川普再延關稅生效日內幕！傳因財長爭取談成歐洲、印度協議

華爾街日報8日引述知情人士獨家報導，美國總統川普決定將所謂的「對等關稅」延後至8月1日實施，原因是財政部長貝森特在內的顧...

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

政治新聞網Axios報導，美國總統川普日前公布新一波關稅名單，並將生效期延後至8月1日。專家指出，雖然關稅政策即將落地，...

BBC：川普關稅強硬「多數國家不讓步」市場可能只是一時平靜

BBC報導，美國白宮曾高調承諾，在暫緩所謂的「對等」關稅徵收程序後，將在「90天內達成90項協議」。然而，截至川普總統首...

晶片業剉咧等？美國商務部長：7月底完成對半導體進口調查

美國商務部長盧特尼克表示，美國將在本月底完成對半導體和藥品進口的調查，以判斷對國安的影響。這增加了宣布新關稅的可能性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。