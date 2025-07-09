晶片業剉咧等？美國商務部長：7月底完成對半導體進口調查

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經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國商務部長盧特尼克表示，美國將在本月底完成對半導體和藥品進口的調查。歐新社
美國商務部長盧特尼克表示，美國將在本月底完成對半導體和藥品進口的調查。歐新社

美國商務部長盧特尼克表示，美國將在本月底完成對半導體和藥品進口的調查，以判斷對國安的影響。這增加了宣布新關稅的可能性。

盧特尼克周二（8日）在接受CNBC訪問時表示：「在製藥和半導體領域，這些調查將在月底完成」，「屆時總統將制定他的政策，而我將讓他稍後去決定將怎麼做」。他指的是在4月依據1962年《貿易擴張法》第232條發動的調查。依據這條法律，當美國總統判定進口品可能損害國安時，他有權調整進口品。

盧特尼克說，川普說過了，「如果沒有在美國建廠，他們將面臨高稅率。但如果你正在美國建廠，他或許會考慮讓你有時間建。我認為他在內閣會議中提到這點。讓你們有時間去蓋，像是一年、一年半、或許兩年的時間興建，之後關稅會高得多。但這些細節將在月底出爐，而總統將敲定」。

川普同日稍早在內閣會議上表示，政府將宣布對藥品、晶片和其他重要商品徵收關稅，同時公布計劃對進口銅徵收50%關稅。

全球半導體業界一直在等待調查結果，擔心結果可能會左右美國對半導體產品的關稅稅率。

商務部長的任務是進行國安調查，並向總統提交調查結果和建議。美國總統必須在收到商務部長報告後的90天內，決定是否同意調查結果並做出決定。

盧特尼克說，對銅進口的調查已經完成，「我們已經完成調查。我們已將報告交給總統。」他說，川普將在稍後宣布銅關稅並簽署相關公告，而銅關稅有可能在7月底或8月1日生效。

川普 關稅

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