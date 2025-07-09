美財長貝森特兩度促成對等關稅暫緩 這次川普堅持不會再延

美國總統川普決定將對等關稅實施日期延後到8月1日，據說是財政部長貝森特在內幕僚力主再多爭取一點時間，以利和更多國家談成貿易協議。川普周二已表明，針對8月上路的關稅，不會再給予展延。

白宮最初的盤算是，各國會為了避免更高關稅，搶著和美方在最後期限9日凌晨零時一分（台北時間今12時1分）前達成協議，但實際情況並非如此：川普政府迄今只簽了少數幾份新的貿易協議，而且都還保留部分關稅，還有很多潛在協議遲遲沒有進展。

據美媒報導，川普上個周末人在紐澤西州的私人高爾夫俱樂部，透過電話和親信密集討論。他當時還在斟酌，究竟要不要給各國新的8月最後期限，還是乾脆直接發函，只宣布新的關稅稅率、不提具體生效日期。

川普過去也曾公開表示，未必還要靠「談成協議」來避免關稅。不過，貝森特回報，與印度、歐盟等幾個貿易夥伴的協商漸有進展，但還需要多一點時間，川普才決定給予展延。貝森特也是川普4月宣布「解放日」關稅衝擊全球市場後，決定暫緩90天的主要推手。

上周日，貝森特接受CNN訪問時透露：「川普總統即將向我們的一些貿易夥伴發函警告，如果你們不加快進度，8月1日就會恢復到4月2日的關稅水準。所以我認為接下來會有很多協議很快出爐。」

川普最後決定，同時發出關稅通知函並宣布延後實施。

金融市場對川普周一發出關稅通知函和行政命令不以為意，他周一還說8月1日的期限「並非百分之百不變」，周二態度轉強，強調針對各國的關稅措施，這次不會再給任何展延。他也預告，華府時間周三上午（台北時間今晚）將公布至少七個國家的最新貿易進度，下午還會有更多國家陸續發布相關消息。