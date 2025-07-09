川普揚言關稅上看70%！這回又重操TACO策略 還是另兩種結局？

美國總統川普上一回在4月2日「解放日」宣布高關稅時，讓全球金融市場大震盪、消費者信心下滑，他的民調支持度也大跌。僅僅三個月後，川普現在押注這次宣布高關稅會有不同結果。

美聯社分析，在本周宣布的新一輪關稅，川普幾乎是把全球經濟放在他的直覺判斷上：他相信進口稅將為美國帶來製造就業機會與更強勁的經濟成長，而非許多經濟學家所預測的通膨與經濟放緩。

川普周二（8日）在內閣會議上表示，過去那些未積極使用關稅的總統是「愚蠢的」。他還說，試圖跟世界其他國家談定貿易協議「太浪費時間」，乾脆發出信函列出各國商品的關稅稅率，正如他本周的行動。

川普最新做法與他在「解放日」的操作不同。當時他在白宮展示一張大海報，寫著各國的關稅稅率，結果導致市場短暫崩盤，並啟動為期90天、基本稅率為10%的談判期，期限到7月9日。這一回，川普選擇寄發格式混亂、大小寫與標點錯誤頻出的制式信件。

川普談到他的信件時表示：「這是個更好的方式。」「這是個更有力的方式。我們寄給他們一封信。你們就讀那封信。我認為它很不錯。主要就只是一個小數字：你們要付25%、35%，有些甚至是60%、70%。」

川普已計劃對日本、南韓這兩大重要盟友課徵25%關稅。他在7日公布寄給14國的關稅稅率，緩徵期延至8月1日，代表這些國家還有機會在未來三周內談判，避免商品被課徵更高關稅。

川普周二晚間在社群平台Truth Social上表示，他將在周三（9日）上午公布對「至少七個國家」的關稅信件，下午還會公布更多。

川普的做法與過去半個世紀達成貿易協議的方式截然不同。以往通常是進行長時間、甚至耗時數年的仔細談判，以解決各國之間的複雜分歧。

三種可能結果

美聯社分析，川普這場政治與經濟豪賭，可能產生三種完全不同的結果，每一種都可能徹底改變國際局勢與川普的歷史定位。

第一種結果：川普可能證明多數經濟學家錯了，關稅真的如他所說帶來了成長。

第二種結果：川普可能再次在8月1日關稅實施日之前退縮，重演所謂「川普終將退縮」（TACO）現象。

第三種結果：川普的關稅政策可能傷害經濟，反而衝擊到去年幫助他重返白宮的選民群體，同時也讓其他被關稅壓制的國家面臨財政困境。

民主黨籍奧勒岡州參議員懷登表示，川普的這些信件只是讓「關稅煉獄」再延長一個月，使美國經濟陷入停滯狀態，此時企業領袖、外國元首與消費者都無法理解川普對外貿易的真正策略。

懷登說：「TACO談判策略讓川普的威脅愈來愈沒有說服力，也讓我們的貿易夥伴不願再做出讓步。」「目前沒有任何跡象顯示他有更接近簽下真正有益美國勞工與企業的穩定貿易協議。」

先用100%超高關稅嚇人 只為讓25%關稅看起來「很正常」？

目前股市與債市反應還算冷靜，美股標普500指數在周一下跌後，周二幾乎持平。川普最近也剛獲得「大而美法案」法案過關，未來幾年將減稅數兆美元的勝利。再加上通膨並未像經濟學家和民主黨人先前所警告那樣飆升，因此川普很有信心地把關稅定在先前嚇壞全球市場的水準。

康乃爾大學經濟學家張文東（Wendong Zhang，音譯）表示：「透過拋出高達40%甚至100%的關稅計畫，川普政府其實讓25%的關稅顯得『正常化』，但這依然是近代史上最激進、最具破壞力的關稅舉措之一。」「這種逐步公布的方式，反而讓原本應被視為異常的高關稅變得平常。」

也有人認為，川普只是持續製造混亂，而信件中讓人感覺隨機的關稅稅率正顯示川普政府欠缺真正的政策制定過程。