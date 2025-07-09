快訊

延托真相／開好開滿搶招生 暑假師生比更高恐釀雙流失

大谷翔平第31轟寫道奇隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

保證底薪4萬騙人到柬埔寨行詐！她臉書PO廣告「沒賺到錢」反被判刑3年2月

聽新聞
0:00 / 0:00

川普揚言關稅上看70%！這回又重操TACO策略 還是另兩種結局？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普8日在內閣會議上談話。路透
美國總統川普8日在內閣會議上談話。路透

美國總統川普上一回在4月2日「解放日」宣布高關稅時，讓全球金融市場大震盪、消費者信心下滑，他的民調支持度也大跌。僅僅三個月後，川普現在押注這次宣布高關稅會有不同結果。

美聯社分析，在本周宣布的新一輪關稅，川普幾乎是把全球經濟放在他的直覺判斷上：他相信進口稅將為美國帶來製造就業機會與更強勁的經濟成長，而非許多經濟學家所預測的通膨與經濟放緩。

川普周二（8日）在內閣會議上表示，過去那些未積極使用關稅的總統是「愚蠢的」。他還說，試圖跟世界其他國家談定貿易協議「太浪費時間」，乾脆發出信函列出各國商品的關稅稅率，正如他本周的行動。

川普最新做法與他在「解放日」的操作不同。當時他在白宮展示一張大海報，寫著各國的關稅稅率，結果導致市場短暫崩盤，並啟動為期90天、基本稅率為10%的談判期，期限到7月9日。這一回，川普選擇寄發格式混亂、大小寫與標點錯誤頻出的制式信件。

川普談到他的信件時表示：「這是個更好的方式。」「這是個更有力的方式。我們寄給他們一封信。你們就讀那封信。我認為它很不錯。主要就只是一個小數字：你們要付25%、35%，有些甚至是60%、70%。」

川普已計劃對日本、南韓這兩大重要盟友課徵25%關稅。他在7日公布寄給14國的關稅稅率，緩徵期延至8月1日，代表這些國家還有機會在未來三周內談判，避免商品被課徵更高關稅。

川普周二晚間在社群平台Truth Social上表示，他將在周三（9日）上午公布對「至少七個國家」的關稅信件，下午還會公布更多。

川普的做法與過去半個世紀達成貿易協議的方式截然不同。以往通常是進行長時間、甚至耗時數年的仔細談判，以解決各國之間的複雜分歧。

三種可能結果

美聯社分析，川普這場政治與經濟豪賭，可能產生三種完全不同的結果，每一種都可能徹底改變國際局勢與川普的歷史定位。

第一種結果：川普可能證明多數經濟學家錯了，關稅真的如他所說帶來了成長。

第二種結果：川普可能再次在8月1日關稅實施日之前退縮，重演所謂「川普終將退縮」（TACO）現象。

第三種結果：川普的關稅政策可能傷害經濟，反而衝擊到去年幫助他重返白宮的選民群體，同時也讓其他被關稅壓制的國家面臨財政困境。

民主黨籍奧勒岡州參議員懷登表示，川普的這些信件只是讓「關稅煉獄」再延長一個月，使美國經濟陷入停滯狀態，此時企業領袖、外國元首與消費者都無法理解川普對外貿易的真正策略。

懷登說：「TACO談判策略讓川普的威脅愈來愈沒有說服力，也讓我們的貿易夥伴不願再做出讓步。」「目前沒有任何跡象顯示他有更接近簽下真正有益美國勞工與企業的穩定貿易協議。」

先用100%超高關稅嚇人 只為讓25%關稅看起來「很正常」？

目前股市與債市反應還算冷靜，美股標普500指數在周一下跌後，周二幾乎持平。川普最近也剛獲得「大而美法案」法案過關，未來幾年將減稅數兆美元的勝利。再加上通膨並未像經濟學家和民主黨人先前所警告那樣飆升，因此川普很有信心地把關稅定在先前嚇壞全球市場的水準。

康乃爾大學經濟學家張文東（Wendong Zhang，音譯）表示：「透過拋出高達40%甚至100%的關稅計畫，川普政府其實讓25%的關稅顯得『正常化』，但這依然是近代史上最激進、最具破壞力的關稅舉措之一。」「這種逐步公布的方式，反而讓原本應被視為異常的高關稅變得平常。」

也有人認為，川普只是持續製造混亂，而信件中讓人感覺隨機的關稅稅率正顯示川普政府欠缺真正的政策制定過程。

保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員拉克曼說：「這根本證明了這項政策毫無章法，他們就是憑感覺行事，根本沒有真正的戰略。」

市場正等待美國總統川普的關稅措施進一步出爐。路透
市場正等待美國總統川普的關稅措施進一步出爐。路透

川普 關稅

延伸閱讀

川普擬課50%重稅激勵期銅創高！這檔 ETF 猛漲逾11%、第一銅閃紅燈

川普突喊「全力軍援烏克蘭」！網猜「刻意拖長戰爭」害歐洲埋單

川普再嗆鮑爾：Fed主席應該立刻辭職！關稅政策尚未引發通膨

川普將宣布7國關稅名單…下午還會加碼！若「沒有台灣或許是好事」？

相關新聞

川普的「貿易協議」是什麼？沒談妥就宣布 紐時揭美英談判內幕

紐約時報報導，美國總統川普對全球貿易夥伴祭出高額關稅，各國爭相在8月1日前與白宮談定貿易協議。但如今的「貿易協議」究竟指...

川普再延關稅生效日內幕！傳因財長爭取談成歐洲、印度協議

華爾街日報8日引述知情人士獨家報導，美國總統川普決定將所謂的「對等關稅」延後至8月1日實施，原因是財政部長貝森特在內的顧...

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

政治新聞網Axios報導，美國總統川普日前公布新一波關稅名單，並將生效期延後至8月1日。專家指出，雖然關稅政策即將落地，...

川普揚言關稅上看70%！這回又重操TACO策略 還是另兩種結局？

美國總統川普上一回在4月2日「解放日」宣布高關稅時，讓全球金融市場大震盪、消費者信心下滑，他的民調支持度也大跌。僅僅三個...

壓迫日韓盟友卻與越南簽貿易協定 解析川普關稅布局

美國總統川普7日宣布對日本與韓國課徵25%全面關稅，同時卻提前與越南、柬埔寨等東南亞國家簽署貿易協定，進度甚至超前印度。這種「一手打、一手拉」的策略，引發美日韓媒體與智庫熱議，認為川普政府正利用地緣經濟槓桿，鞏固對中國的包圍網，同時壓迫盟友讓步。美中博弈再開新局，川普2.0的戰略邏輯為何？

面對川普關稅大棒 南韓表態：保護國家利益比迅速達成協議重要

面對美國總統川普揚言，除非首爾當局降低川普認為的不公平貿易壁壘，否郥8月1日起對南韓進口商品課徵25%關稅，根據紐約時報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。