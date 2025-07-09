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川普再延關稅生效日內幕！傳因財長爭取談成歐洲、印度協議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國財政部長貝森特6月27日赴國會山莊參加參議院共和黨午餐會後，向記者發表講話。法新社
美國財政部長貝森特6月27日赴國會山莊參加參議院共和黨午餐會後，向記者發表講話。法新社

華爾街日報8日引述知情人士獨家報導，美國總統川普決定將所謂的「對等關稅」延後至8月1日實施，原因是財政部長貝森特在內的顧問表示，如果爭取更多時間，有可能促成更多貿易協議。

對等關稅的最初緩徵期原定於9日凌晨12時01分屆滿，但川普7日進一步將實施日期延後3周，並向各國寄發通知函，警告他們屆時將面臨的關稅稅率。知情人士表示，隨著川普先前設定的截止日期臨近，貝森特等政府官員認為，美國與印度、歐盟等多個貿易夥伴的協議談判似乎正取得進展。

知情人士指出，在6日宣布消息之前的那個周末，川普在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的私人高爾夫俱樂部內，透過通話及與盟友私下討論進行商議。他當時正在斟酌，是該給出新的8月期限，還是寄出未附日期，僅載明新關稅稅率的通知函。

川普曾公開考慮，不再透過簽署協議來避免關稅，且原本傾向讓關稅直接生效，但在聽到貝森特表示，部分協議已接近完成，僅需更多時間後，才改變了主意。

部分知情人士透露，川普在通話中向幕僚與盟友表達不滿，抱怨與各國的談判進展緩慢，並指責這些國家未能提出在他看來足以讓美國接受的條件。前述人士指出，川普私下表示，自己正乘著簽署《又大又美法案》與轟炸伊朗的勢頭，希望將這些所謂的勝利，延續到貿易政策的勝利。

知情人士表示，川普最終決定同時發出關稅通知函並延後實施，以作為談判戰術，試圖從貿易夥伴那裡，爭取最後一刻的讓步。川普8日已在真實社群預告，將在美東時間9日早上（台灣時間9日中午至晚上）開始公布更多貿易通知函。

川普 關稅

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