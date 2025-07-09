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川普的「貿易協議」是什麼？沒談妥就宣布 紐時揭美英談判內幕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普6月25日出席在荷蘭舉行的北約峰會。歐新社
美國總統川普6月25日出席在荷蘭舉行的北約峰會。歐新社

紐約時報報導，美國總統川普對全球貿易夥伴祭出高額關稅，各國爭相在8月1日前與白宮談定貿易協議。但如今的「貿易協議」究竟指的是什麼？川普8日在內閣會議甚至將關稅通知信，這些其他國家並未同意且遣詞用字幾乎相同的單方面安排，稱為「協議」。對川普而言，所謂「貿易協議」似乎就是「川普說是什麼就是什麼」。

傳統的貿易協議往往動輒數百頁，且需要數年協商才能定案。但川普及其顧問所說的「協議」多半是極為有限的安排。比如，美國與英國5月的框架協議僅幾頁紙，內容多為仍待協商的承諾；美國與越南的「握手協議」至今仍未見協議文本或摘要。

另外，美中在6月陸續談判，達成貿易停火的「協議」，也並未創造實質變化。傳統上，貿易協議會修改貿易規則，但是美中協議僅是同意撤回近月互相的報復措施。

川普8日在內閣會議上，甚至將其他國家並未同意的單方面安排稱為「協議」，也就是他7日在社群公布的關稅通知信，各國除了稅率不同，幾乎一樣。

川普似乎也承認，短短數月內與數十個國家達成協議，不切實際。

美商亞洲集團（Asia Group）合夥人比思瓦（Nisha Biswal）指出，貿易談判本質上極為複雜，涉及大量法律文本，難以在數周或數月內完成內容紮實、範圍廣泛的協議。這類協定通常需經長時間的文字往返修訂，才能形成雙方皆可接受的最終文本。

目前外界仍無法確定美國與越南的協議內容有多廣泛，至於即將公布的協議也尚未明朗。報導稱，美印似乎接近達成某種「第一階段協議」，未來可能進一步擴大談判範圍；而美歐也接近達成協議，內容可能只是一份幾頁的草案，而非完整架構的貿易協定。

但對川普而言，這似乎不成問題，他在協議尚未完成之際，就宣布與英國、越南「達成協議」。

紐時報導描述，美國官員通知英國將宣布達成協議時，雙方還在關鍵議題上拉鋸。但談判代表最後被要求「放下手上的筆」。5月7日深夜，英國首相施凱爾在看足球賽時，突然接到川普電話，確認將對外宣布兩國貿易協議。

施凱爾5月在記者會上坦承，他不確定宣布協議的「確切日期」。

川普 關稅

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