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面對川普關稅大棒 南韓表態：保護國家利益比迅速達成協議重要

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓表態保護國家利益比迅速與美國談成貿易協議重要。圖中為新上任一個月的南韓總統李在明。美聯社
南韓表態保護國家利益比迅速與美國談成貿易協議重要。圖中為新上任一個月的南韓總統李在明。美聯社

面對美國總統川普揚言，除非首爾當局降低川普認為的不公平貿易壁壘，否郥8月1日起對南韓進口商品課徵25%關稅，根據紐約時報報導，上任僅一個多月的南韓總統李在明正努力在談成協議與國家利益之間尋求平衡，上周已派出高層代表團赴美協商。

月底之前，南韓都還有機會提出妥協方案。不過，南韓政策室長金容範在總統辦公室周二緊急召開的對策會議上強調，保護南韓的國家利益比迅速達成協議更重要。

李在明的政黨在國會擁有多數席位，個人支持率高逾60% ，但此次同時面臨三重外交挑戰：關稅之外，南韓被要求為駐韓美軍承擔更多費用，而李在明與川普尚未舉行峰會以重申同盟關係。李在明幕僚把解決關稅爭端，當成峰會能成功舉行的關鍵前置作業。

美國關稅已對南韓經濟造成嚴重衝擊。周二，南韓最大企業三星電子公布第2季利潤較去年同期暴跌56%。另一家主要出口商樂金電子周一表示。利潤驟減46.6%。

美韓於2012年簽有自由貿易協定（FTA）。首爾方面堅稱已根據協定取消對大多數美國進口商品的關稅。但美國並不滿意對南韓的貿易逆差擴大，抱怨南韓有其他貿易壁壘，例如禁止進口30個月齡以上的美國牛肉。

亞洲協會政策研究所副所長、前美國副貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）分析：「作為FTA夥伴，南韓對幾乎所有美國進口商品都實施零關稅，這使得它的讓步空間比高關稅的印度或越南小。此外，由於新政府剛剛上任，首爾需要更多時間準備談判。」但她認為雙方仍可能在未來幾周內達成協議。

李在明上周說，南韓「盡最大的努力達成對雙方都有利的結果，但一直未能釐清彼此的確切需求」。他透露，南韓準備在例如造船業等領域展開合作，來說服川普政府降低關稅。

南韓 川普 關稅

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