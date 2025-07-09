關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

政治新聞網Axios報導，美國總統川普日前公布新一波關稅名單，並將生效期延後至8月1日。專家指出，雖然關稅政策即將落地，但由於企業提前備貨、貨運時程存在時滯，實際對消費者和物價的衝擊可能要到2026年初才會浮現。換句話說，今年耶誕季的商品價格多半適用較低的舊稅率，可望逃過漲價。

瑞銀財富管理首席經濟學家唐諾文（Paul Donovan）7日在一份報告指出，假如較高的關稅稅率在8月1日生效，消費者可能要到明年初才會感受到影響。

唐諾文解釋，由於貨船橫越太平洋最多可能需要6周，這表示只要貨物在8月1日以前已啟運，即使9月中才抵達美國仍可適用較低的舊稅率。另一方面，零售商通常會為耶誕季提前備貨，今年更因應預期中的關稅上調，加速進口、提前囤貨。

因此，就實際結果而言，今年耶誕節陳列在貨架上的商品，很大一部分將是在8月1日之前已出貨的存貨，預計多數仍適用舊稅率，對消費者短期價格影響有限。

不過，唐諾文也提到，若業者大量囤貨，將產生額外倉儲成本，商品價格可能也會增加。

至於無法事先囤貨的商品，消費者將更快感受到價格上漲。