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美中擬8月初重啟談判！美商長：川普半導體關稅最快這時間揭曉

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普8日舉行內閣會議。路透
美國總統川普8日舉行內閣會議。路透

美國財經媒體CNBC報導，美國商務部長盧特尼克8日結束內閣會議後受訪透露，美國與中國大陸研擬8月初將展開新一輪高層貿易會談，而美國政府針對藥品與半導體產業的關稅政策正進行審查研究，預計7月底完成，屆時川普將揭曉具體政策內容、關稅生效時程與是否設有建廠緩衝期等。

商務部長盧特尼克8日接受CNBC訪問時表示，中方迅速批准與稀土磁鐵相關的對美出口申請，並稱「我們對中國展現的進展感到滿意」。

盧特尼克進一步評估稱目前情況不錯，並表示「我們將於8月初與中國會晤，開始更大規模的貿易對話」。財政部長貝森特與美國貿易代表葛里爾也將參與協商。

盧特尼克也進一步談到目前整體談判進展表示，接下來2天還會再寄出15至20封通知信，針對主要貿易國設定關稅類別，針對其餘國家則將發出概括性通知。

另外，美國總統川普8日稍早表示，打算對輸美銅材開徵50%關稅，並揚言對藥品課徵高達200%的稅率，預計至少1年後生效。

對此，盧特尼克回應，川普預計8日晚間將在社群宣布相關訊息，並簽署總統公告進入法律程序，預計1至2天內完成，最快7月底或8月1日實施。

盧特尼克還談到，至於藥品與半導體的研究將在7底完成，屆時川普將制定政策，「可能考慮給予在美國設廠的企業一段建廠緩衝期，1年、1年半，甚至2年。這些細節會在7月底揭曉，由總統決定」。

問及談判進度時，盧特尼克回應，「與多數對手國家已進入第八或第九局」，並補充，許多國家終於提出開放市場的提案，「他們起初總是拖延，在談判尾聲才上桌並提出實質開放市場的承諾」。

川普 關稅

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