馬克宏批評貿易戰 籲歐洲同時排除對美中過度依賴

法國總統馬克宏今天展開對英國的國是訪問，下午在國會發表演說指出，歐洲必須在科技、經貿等領域加強投資和合作，強化自身實力，避免對美、中兩國形成過度依賴，對美、中皆有必要「去風險」（de-risk）。

馬克宏（Emmanuel Macron）說，他不會在美、中之間畫上等號，畢竟法國與美國有較強的盟友關係，但他敦促英國及其他歐洲國家「認清現實」，若歐洲不合作建構堅實的（經貿、科技等）價值鏈，減少或避免在人工智慧、量子科技、太空、能源、生物科技、安全事務、國防產業等戰略關鍵領域對美、中兩國的過度依賴，則歐洲的未來不容樂觀，甚至恐面臨「慢速死亡」（slow death）。

馬克宏繼續語氣略帶激昂，就歐洲既對中國、也對美國「去風險」的必要性指出，一方面，產能過剩和過度補貼對公平貿易明顯構成威脅，且破壞許多價值鏈（value chains）的穩定性、製造新的依賴關係；另一方面，歐洲面對的是「貿易戰」。

針對「貿易戰」，馬克宏說，這是再清楚明白不過的決定：不再遵守世界貿易組織（WTO）規範。馬克宏這番話普遍被詮釋為在不點名的情況下，批評美國總統川普（Donald Trump）政府的關稅戰和貿易戰。

川普曾在4月揚言對歐洲聯盟（EU）課徵稅率為20%的「對等關稅」，並痛批歐盟的成立是為了「搞垮美國」。不過，歐盟與美方交涉後，川普今天表示，雖然歐盟直到最近都對美國很差、「甚至在許多方面比中國還糟糕」，但歐盟現在已十分友好，美方可能2天後將發信通知歐盟新的關稅稅率。

馬克宏今天演說強調，歐洲別無選擇；若歐洲各國希望為下一代建構永續未來，就必須排除對美、中的「雙重依賴」。他說，歐洲期待見到開放的世界、期待合作，但不要依賴。

除了經貿和科技，馬克宏也呼籲歐洲各國對社群媒體採取作為，以抗衡美中影響力。馬克宏也提到俄羅斯在網路空間的惡意干預和錯假訊息活動，亦即在同一個脈絡下，檢視美、中、俄對網路和社群媒體演算法的運用。

馬克宏指出，面對資訊操弄、外國惡意干預，以及社群媒體成癮和網路負面情緒充斥等問題，各國有必要採取措施保護孩童。

他說，網路使用者容易受「在美國設計」和「在中國設計」的演算法影響，而在中國，青少年甚至不被允許使用部分社群媒體。歐洲各國應善用民主體制的力量訂定法規，以保護孩童和良性的民主辯論，否則「我們的未來將被那些決定演算法的人決定」。

馬克宏展開為期3天對英國的國是訪問，下午在國會大廈最富麗堂皇的廳堂之一「皇家畫廊」（RoyalGallery）對上、下議院議員及受邀貴賓發表演說，首相施凱爾（Keir Starmer）率內閣官員出席聆聽，保守黨、自由民主黨等在野主要政黨的黨魁也在座，下議院和上議院議長則分別擔任開場和結尾致詞人。馬克宏的演說獲全場聽眾起立鼓掌回應。

馬克宏是繼2008年的沙柯吉（Nicolas Sarkozy）之後、以及英國2020年脫離歐盟以來，首位對英國進行國是訪問的法國總統及歐盟國家元首。英法明後2天將舉行一系列高階雙邊會談，議題涵蓋移民、安全防衛、經貿投資、科技等領域。

馬克宏在英國國會的演說另觸及烏克蘭、中東等區域情勢。他強調，歐洲絕不會放棄烏克蘭。

在印太區域方面，馬克宏提到，受歷史因素影響，英、法已是航行自由和國際法的看守者和捍衛者。

值得一提的是，英國國防副大臣易格爾（MariaEagle）今年7月初書面回應國會議員提問時指出，英、法與義大利已就航空母艦打擊群的部署次序進行協調，包括英、法、義分別部署航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）、「戴高樂號」（Charles de Gaulle）、「卡富爾號」（ITSCavour），以強化歐洲海軍在印太區域的存在，有助鞏固區域安全。

「卡富爾號」曾在去年6月展開前後長達5個月的航艦打擊群印太區域行動部署，「戴高樂號」則是自去年11月至今年4月接續執行類似任務。「威爾斯親王號」今年4月自英格蘭啟程赴印太，但任務期程近8個月，較義、法兩國的時間長。