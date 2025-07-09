快訊

台灣會上榜？川普預告：今日至少公布7國關稅稅率

雨彈升級！竹竹苗豪雨特報 從北到南12縣市大雨狂轟

美國本周送出關稅通知函 川普預告周三至少公布7國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

川普政府本周起開始寄送關稅通知函，自7日公布14國的關稅通知函之後，美國總統川普8日表示，將於9日上午公布至少7國的貿易情況，也預計在9日下午公布更多國家。

川普政府7日起開始寄送關稅通知函給包括日本、南韓、泰國、印尼、馬來西亞等14個國家，稅率落在25%至40%之間，其中不包括台灣；川普本周也延長對等關稅寬限期至8月1日，川普8日表示，各國必須在8月1日開始支付關稅，未來不會延長期限。

川普 關稅

延伸閱讀

批普亭「滿口屁話」 川普：已核准運送防禦武器給烏克蘭

否認延長對等關稅寬限期 川普：8月1日就是期限

川普指8月1日關稅生效不再變 美股道指下跌165點

關稅政策未引發通膨？川普：聯準會主席應立即辭職

相關新聞

台灣會上榜？川普預告：今日至少公布7國關稅稅率

美國總統川普8日在真實社群宣布，將在美東時間9日早上（台灣時間9日中午至晚上）公布至少7國的貿易通知函，下午（台灣時間1...

放話不會延期！川普喊未來幾天還會寄關稅信 新關稅8月1日開徵

美國總統川普8日在真實社群發文說，正如7日發給各國的信，「以及今天（8日）、明天及接下來一段時間將要寄出的信」，關稅8月...

台美談判持續 賴總統深夜與談判團隊視訊 爭取合理稅率

台美談判持續進行，賴清德總統昨（8）日透過臉書表示，務必以維護國家及產業利益，維護國民健康以及糧食安全為核心任務，為國家...

美貿易夥伴恐面臨政治風險 若稅率超過10%可能讓國內選民反彈

美國總統川普7日公布14份寄給各國的關稅信，並宣布8月1日生效，顯然是要延長談判時間。紐約時報報導，台灣仍在積極爭取敲定...

東南亞仍高關稅「泰」震驚 東協：關稅適得其反

美國總統川普七日公布十日封致各國的關稅信，東南亞的馬來西亞、泰國等多國仍面臨高關稅，東南亞國協（ASEAN）外長本周將在...

美揭14國關稅最高40% 川普延長寬限期到8月1日

美國政府七日起向未能達成貿易協議國家寄關稅通知函，美國總統川普公布首批十四國內容，擬八月起徵新關稅稅率，最高達百分之四十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。