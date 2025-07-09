美國本周送出關稅通知函 川普預告周三至少公布7國
川普政府本周起開始寄送關稅通知函，自7日公布14國的關稅通知函之後，美國總統川普8日表示，將於9日上午公布至少7國的貿易情況，也預計在9日下午公布更多國家。
川普政府7日起開始寄送關稅通知函給包括日本、南韓、泰國、印尼、馬來西亞等14個國家，稅率落在25%至40%之間，其中不包括台灣；川普本周也延長對等關稅寬限期至8月1日，川普8日表示，各國必須在8月1日開始支付關稅，未來不會延長期限。
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