川普放話要對進口藥品課200%關稅！但給業界1年緩衝期 將生產線遷美

美國總統川普周二在內閣會議上表示，將「很快」對進口至美國的藥品徵收最高200%的關稅。但他暗示，這項關稅不會立即生效，而是會給業界「大約一年至一年半的時間」調整供應鏈，顯然是指要求製藥公司將生產遷回美國。

美國商務部長盧特尼克會後對外透露，藥品關稅的細節將在月底公布。他說，針對藥品和半導體的232條款調查將在本月底完成，最終政策將由川普定奪。

由於川普過去曾多次威脅加徵關稅後又改變立場，因此市場對他最終是否會實施200%的藥品關稅保持觀望。川普發表言論後，製藥類股整體波動不大。

Leerink Partners分析師David Risinger指出，消息短期內對製藥業影響有限，因為關稅不會立即生效，且政府是否會貫徹執行仍是未知數。

這是川普自4月啟動藥品232調查以來最明確的關稅表態。計劃中的關稅將對製藥公司造成重創，許多業者已表達反對並警告，關稅可能推高成本、阻礙投資。並擾亂藥品供應鏈，使患者面臨風險。

但川普認為關稅能迫使藥廠將生產遷回美國。在過去幾十年美國本土藥品生產大幅萎縮後，禮來、嬌生、艾伯維等已增加在美投資。

美國製藥業最大遊說團體PhRMA重申反對藥品關稅的立場指出：「每一分花在關稅上的錢，都意味少一分能投入美國製造或未來治療方法研發的資金。產業界與總統重振美國製造的目標一致，近期也已宣布在美投資數千億美元，但對藥品課徵關稅將適得其反。」