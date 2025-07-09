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擬向進口藥品課徵超高關稅 川普：可能達200%

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普7日延長對等關稅寬限期至8月1日，川普8日說，未來不會延期；川普也表示，川普政府擬向進口藥品徵收高額關稅，可能高達200%。

美國對等關稅90天寬限期原本於7月9日到期，川普7日簽署行政命令，延長期限至8月1日，川普8日舉行內閣會議，他否認期限有變動，指期限一直都是8月1日，並澄清說，川普政府可能會做更清楚的說明，但不會做出很大的變動。

川普8日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上也發文表示，針對近日送出的關稅通知函，各國都必須在8月1日開始支付關稅；川普說，8月1日的期限沒有改變，未來也不會更改；川普指出，各國8月1日起都要開始支付關稅，不會有任何延期。

對於川普政府接下來是否會宣布更多貿易協議，川普則說，主要是他給其他國家的協議，川普也說，他不想傷害其他國家，美國已經選擇比較小的關稅稅率，小於其他國家對美國開徵的關稅。

川普政府7日起寄出首批關稅通知函，涵蓋14個國家，川普預告8日還會送出更多通知函；川普也表示，由於關稅的關係，現在各國都願意給美國所有條件，包括零關稅和向美國開放市場。

川普8日也談及產業關稅，他指出，美國將很快針對藥品做宣布，廠商可能獲得一年至一年半的寬限期，之後就會被課徵非常高的關稅，例如200%；川普也說，不只是藥品，美國會也針對半導體、進口銅課徵關稅，指會課徵進口銅50%的關稅。

此外，川普日前發文稱，「任何與金磚國家（BRICS）的反美政策同一陣線的國家，都將被額外徵收10％的關稅。這項政策將不會有任何例外」；川普8日表示，金磚國家的存在是為了傷害美國、降低美元的價值，威脅美元作為全球主要儲備貨幣的地位；川普說，所有金磚國家的成員都會被課徵10%的關稅。

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