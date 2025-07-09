美國陸續發出關稅函 川普：大概過2天會寄給歐盟

中央社／ 華盛頓8日專電

美國總統川普昨天開始陸續寄信通知各國新的關稅稅率，並簽署行政命令將對等關稅暫緩期延至8月1日。他今天表示，大概還有2天就會寄出關稅函給歐洲聯盟（EU）。

川普（Donald Trump）今天在內閣會議上談及歐盟表示，「我們大約還有2天就會寄出信件給他們」，但他也說，美國仍在和歐盟代表進行對話。

川普表示，歐盟最近一直在跟美國對話，「他們現在態度很好，但他們以前對我們很差」，他並對歐洲針對美國科技公司的政策感到不滿。

他還說，「一封信代表一個協議」。美國不可能和200個國家見面，必須用更一般的方式處理，「我們寄出一封信…基本上裡面只是一個小小數字，告訴你要付25%、35%（的關稅），有些甚至是60%、70%」。

川普4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，引發全球金融市場動盪。他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美談判，盼爭取較低稅率。

不過，隨著原定7月9日關稅暫緩期限將至，川普昨天透過社群媒體陸續公布寫給日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波士尼亞–赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨、泰國等14國領導人的信件，通知新關稅。

這些國家面臨的稅率介於25%至40%不等，將於8月1日生效。其中，日本、韓國面臨的新關稅稅率都是25%。

川普今早在社群媒體發文寫道，根據昨天已發出，以及今天、明天和接下來短期內將寄出的信函，關稅將於8月1日開始徵收，「這個日期沒有改變、也不會改變」，不會給予任何延期。

美國目前已宣布和中國達成一項貿易架構，以及和英國、越南達成貿易協議。

川普 關稅

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