否認延長對等關稅寬限期 川普：8月1日就是期限

美國總統川普7日簽署行政命令，延長對等關稅寬限期至8月1日，川普8日表示，原本期限就是8月1日，並表示，各國在8月1日就要支付關稅；川普表示，因為關稅的關係，各國現在願意給美國所有條件。

對於川普政府接下來是否會宣布更多貿易協議，川普則說，主要是他給其他國家的協議，川普也說，他不想傷害其他國家，美國已經選擇比較小的關稅稅率，小於其他國家對美國開徵的關稅。

川普政府7日起寄出首批關稅通知函，涵蓋14個國家，川普8日舉行內閣會議，他在與執政團隊開會時指出，今天還會送出更多通知函。

面對有人質疑川普不斷變更寬限期的期限，川普否認有改變，指期限一直都是8月1日，並澄清說，川普政府可能會做更清楚的說明，但不會做出很大的變動。

川普8日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上也發文表示，針對近日送出的關稅通知函，各國都必須在8月1日開始支付關稅；川普說，8月1日的期限沒有改變，未來也不會更改；川普指出，各國8月1日起都要開始支付關稅，不會有任何延期。

川普也表示，由於關稅的關係，現在各國都願意給美國所有條件，包括零關稅和向美國開放市場。

此外，川普日前發文稱，「任何與金磚國家（BRICS）的反美政策同一陣線的國家，都將被額外徵收10％的關稅。這項政策將不會有任何例外，」但川普並未說明「反美政策」的具體內容。

川普8日表示，金磚國家的存在是為了傷害美國、降低美元的價值，威脅美元作為全球主要儲備貨幣的地位；川普說，所有金磚國家的成員都會被課徵10%的關稅。