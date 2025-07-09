聽新聞
0:00 / 0:00

川普：將對銅課50%關稅 晶片稅率很快出爐

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

美國總統川普8日在內閣會議上表示，要對銅課徵50%關稅，美國銅合約價應聲漲至歷史新高。他還說，很快也會宣布對半導體和藥品課徵的關稅，而對藥品可能會給予一年或一年半的緩衝期，之後可能課徵上看200%的關稅。

另外，他可能這兩天就會致函歐盟，通知他們關稅稅率。他還說，未來這幾天發的信，會對某些國家開徵60%或70%的稅。

川普在內閣會議上表示，歐盟在最近的貿易談判中，對美國非常好，不過他仍對雙方長久以來貿易失衡的狀況，以及歐盟對美國科技公司課徵的數位服務稅和罰款等，感到不開心。

他也說，金磚國家（BRICS）很快就會收到10%的關稅。他特別提到印度，表示儘管先前曾暗示美國與印度即將達成協議，但他還是打算「懲罰」這個國家，因為印度加入了金磚國家論壇。

本周他曾警告，將對支持金磚國家「反美政策」的國家，加徵10％關稅，且不會有例外。

然而，川普8日又說，最近美中關係非常好。

川普 關稅

延伸閱讀

川普延長對等關稅暫緩期限 歐股小幅收高

川普鬆口關稅還可談！美股早盤平盤波動 台積電ADR跌0.2%

川普發首批新關稅通知 全球市場靜待再出招！台指期夜盤多空對峙

川普威脅金磚國家加稅 消息人士：採反美行動才實施

相關新聞

放話不會延期！川普喊未來幾天還會寄關稅信 新關稅8月1日開徵

美國總統川普8日在真實社群發文說，正如7日發給各國的信，「以及今天（8日）、明天及接下來一段時間將要寄出的信」，關稅8月...

台美談判持續 賴總統深夜與談判團隊視訊 爭取合理稅率

台美談判持續進行，賴清德總統昨（8）日透過臉書表示，務必以維護國家及產業利益，維護國民健康以及糧食安全為核心任務，為國家...

美貿易夥伴恐面臨政治風險 若稅率超過10%可能讓國內選民反彈

美國總統川普7日公布14份寄給各國的關稅信，並宣布8月1日生效，顯然是要延長談判時間。紐約時報報導，台灣仍在積極爭取敲定...

東南亞仍高關稅「泰」震驚 東協：關稅適得其反

美國總統川普七日公布十日封致各國的關稅信，東南亞的馬來西亞、泰國等多國仍面臨高關稅，東南亞國協（ASEAN）外長本周將在...

美揭14國關稅最高40% 川普延長寬限期到8月1日

美國政府七日起向未能達成貿易協議國家寄關稅通知函，美國總統川普公布首批十四國內容，擬八月起徵新關稅稅率，最高達百分之四十...

台灣沒收到關稅通知 未必是壞消息

美國總統川普致函14國通知對等關稅稅率，台灣並未名列其中，是福還是禍？知情人士表示，此次公布名單多為談判停滯、未獲共識或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。