川普下山來點名：歐盟這兩天會收到信 打算「懲罰」印度等金磚國家

美國總統川普8日表示，他可能這兩天就會致函歐盟，通知他們關稅稅率。他還說，未來這幾天發的信，會對某些國家開徵60%或70%的稅。

綜合路透與彭博資訊報導，川普在內閣會議上表示，歐盟在最近的貿易談判中，對美國非常好，不過他仍對雙方長久以來貿易失衡的狀況，以及歐盟對美國科技公司課徵的數位服務稅和罰款等，感到不開心。

他也說，金磚國家（BRICS）很快就會收到10%的關稅。他特別提到印度，表示儘管先前曾暗示美國與印度即將達成協議，但他還是打算「懲罰」這個國家，因為印度加入了金磚國家論壇。

本周他曾警告，將對支持金磚國家「反美政策」的國家，加徵10％關稅，且不會有例外。