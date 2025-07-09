北京警告：犧牲陸換關稅減免將反制

當各國力拚在@@@對等關稅@@@暫緩大限前與美國達成貿易協議之際，北京昨發出警告，中方將對試圖把大陸排除在供應鏈之外的國家採取反制行動。北京也警告川普政府下個月不要恢復對大陸商品徵收高額關稅，以免重新引發貿易緊張局勢。

中共黨報人民日報昨刊登「鐘聲」評論稱，樂見各方通過平等磋商解決與美方經貿分歧，但雙邊安排不能損害第三方利益。文章強調，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取關稅減免。並警告，若出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制，維護自身權益。

路透昨報導指，前述文章批評了那些考慮將大陸排除在其供應鏈之外，以和美國達成關稅削減協議的地區經濟體。

美國上周宣布與越南達成貿易協議，其中針對來自越南的「轉運」貨物課徵百分之四十關稅，被認為是劍指透過越南「洗產地」的中國大陸。

美中在日內瓦敲定的貿易戰休兵九十天期限，將於八月十二日屆滿。「鐘聲」提到，近來隨著美方加徵對等關稅的最後期限臨近，各方對新的經貿摩擦的擔憂進一步上升。文章重申川普的關稅政策是單邊霸凌，強調「只有堅定捍衛原則立場，才能真正維護自身合法權益」。路透解讀，人民日報此番評論為新一輪關稅戰埋下伏筆，特別是在川普堅持「最後期限」情況下。

大陸外交部發言人毛寧昨表示，中方立場是一貫的，搞保護主義損害各方利益。