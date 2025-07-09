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醫療設備、烈酒…可能對美有限讓步 歐盟與美可望10%基本關稅豁免

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國對等關稅寬限期將在九日屆滿，美國總統川普七日陸續公布對貿易夥伴的關稅信函。路透引述知情人士透露，歐盟接近與川普政府達成協議，將不會收到美國開徵高額關稅的信函，同時歐盟正在爭取獲得美方百分之十基本關稅的豁免權。

三名消息人士七日表示，該協議可能包含在特定項目上對美方作出有限讓步，例如讓美國對飛機及零件、部分醫療設備與烈酒徵收百分之十基本關稅。

消息人士也說，歐盟在研究一項安排，允許在美生產和出口汽車的歐盟汽車製造商，以低於目前百分之廿五的關稅引進更多歐洲車。這類安排將使在美國擁有大型工廠的德國車商受益。

歐盟執委會七日晚間向歐盟各國外交使節簡報時表示，歐洲各國正面臨兩難，若不接受一項不平衡的協議，就是面對更多不確定性。

歐盟執委會也表示，無法保證川普政府未來不會加徵關稅或要求更多讓步。

目前歐盟出口至美國的鋼鋁面臨百分之五十關稅，汽車與汽車零件則為百分之廿五，其他大多數產品為百分之十。美國方面也考慮對藥品與半導體加徵關稅。

川普 關稅

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