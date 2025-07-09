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加徵25%關稅 美日昨又再談

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
日本首相石破茂（左）和負責與美國談判的經濟再生大臣赤澤亮正（右）八日在首相官邸開會，討論如何與美國協商關稅問題。路透
日本首相石破茂（左）和負責與美國談判的經濟再生大臣赤澤亮正（右）八日在首相官邸開會，討論如何與美國協商關稅問題。路透

美國總統川普七日致函日本首相石破茂、南韓總統李在明，宣布自八月一日起加徵百分之廿五關稅。石破茂八日在首相官邸開會，還說新稅率不是美國川普總統先前提出的百分之卅或百分之卅五，是幾乎維持先前對等關稅稅率。南韓政府坦言與美國有過激烈談判。韓媒預測，韓美峰會若在七月舉行，可望由雙方領導人直接溝通解決問題。

日、韓均把川普信件所提的八月一日列為談判新期限，也都強調會在接下來的時間爭取達成對兩國互惠互利的協議結果。

石破宣布已接獲美國政府來函，並稱「實在令人遺憾」。他指出，考量到汽車是日本核心產業，日美間對汽車關稅仍有分歧，雙方還有其他無法達成共識的議題，日方避免輕率妥協，在協商過程中嚴格把關，所以尚未達成協議，不過雙方討論有所進展。

川普於本月一日對美日關稅談判進度表示不滿，暗示可能對日本輸美商品課徵百分之卅五關稅。石破因而正面解讀，最後宣布的關稅只比四月「解放日」關稅提高百分之一。雙方關稅攻防，以汽車關稅為最大障礙。

讀賣新聞報導，負責談判的日本經濟再生大臣赤澤亮正已七度訪美仍未達共識。赤澤八日再與美國商務部長盧特尼克通話四十分鐘，雙方同意繼續積極磋商。

南韓產業通商資源部表示，南韓新政府上任後，在短時間內秉持國家利益至上原則，與美國有過激烈談判，但沒有足夠時間就所有問題達成一致。

朝鮮日報報導，談判部長呂漢九上任後，於上月廿二日至廿七日訪美，與美國貿易代表葛里爾等人會談。本月六日，南韓政府派出國家安保室長魏聖洛前往華府，媒體分析情況十分緊急。

南韓總統辦公室八日說，美方新稅率與四月宣布的百分之廿五相同，已避免最糟情況。總統李在明正透過在美國訪問的魏聖洛，取得當地最新狀況。

魏聖洛七日在華府與美國國務卿魯比歐會面時，提及希望盡速舉行雙邊峰會，就「所有懸而未決的問題取得雙邊互惠的進展」；據韓方轉述，美方對此表示同意。

川普 關稅

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