美徵25%對等關稅 專家：日本明年經濟衰退機率過半

美國總統川普宣布8月1日起將向日本進口產品徵收25%對等關稅，野村總合研究所（NRI）經濟學家木內登英分析，這恐怕會讓日本國內生產毛額（GDP）在1年內下跌0.85%；明年經濟陷入溫和衰退的可能性，顯然將會超過50%。

智庫也推估，2025財政年度的日本破產企業數將進一步攀升。

川普（Donald Trump）新宣布向日本進口產品徵收25%對等關稅。對等關稅由10%的基本關稅，加上根據國家/地區差異化的附加税構成。基本關稅於4月5日生效，附加税則是在4月9日生效後，暫停到7月9日。川普7月7日簽署新的行政命令，又把對等關稅生效日期延後至8月1日。

日本放送協會（NHK）報導，木內登英指出，根據試算，目前包括10%基本關稅等一系列關稅措施，預料會讓日本GDP在1年內下滑0.47%。其中，汽車及零組件25%關稅的影響為0.19%，鋼鋁材50%關稅的損失為0.03%，10%基本關稅損失0.25%。若是對等關稅提高至25%，損失會變為0.63%，使得整體GDP下跌幅度擴大至0.85%。

他表示，「如果關稅上調至25%，GDP降幅將擴大至近2倍，將對日本經濟帶來重大負面影響。如果確定生效，日本經濟在明年陷入溫和衰退的可能性，顯然將會超過50%」。

木內表示，就算財力雄厚的大企業能夠堅持下去，下游的中小型企業恐怕會首先感受到壓力。這可能會導致小企業減少雇用，使得就業情況惡化，也可能造成薪資增長停滯。即使是大企業，也可能在明年的春鬥（春季勞資談判）大幅下調加薪幅度，逐漸影響到全民的生活。

日本經濟新聞報導，美國加徵關稅將對日本經濟整體帶來嚴重影響。智庫「帝國數據銀行」主席研究員窪田剛士表示，美國4月公布的對等關稅方案中，日本的對等關稅為24%，當時推估2025財政年度破產企業數會增加至1萬574件，而現在公布稅率是25%，「企業破產機率進一步增加」。

與此同時，美國對日本汽車加徵25%，對鋼鋁材加徵50%的專項關稅。日本經濟新聞指出，儘管日本汽車在美國推出的產品暫時維持原價，但包括豐田汽車等車廠，最終恐不得不選擇漲價。加徵關稅帶來的成本已經無法由業者自行吸收。