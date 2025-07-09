美揭14國關稅最高40% 川普延長寬限期到8月1日

稅率未說死 美國總統川普（左二）七日公布對日、韓等十四國的關稅信內容，他當天並在白宮舉行晚宴接待以色列總理內唐亞胡。（法新社）

美國政府七日起向未能達成貿易協議國家寄關稅通知函，美國總統川普公布首批十四國內容，擬八月起徵新關稅稅率，最高達百分之四十；川普表示，如各國致電提供不同條件，只要讓他滿意，「我們就會這麼做」。

美國總統川普八日在真實社群發文說，正如七日發給各國的信，「以及今天（八日）、明天及接下來一段時間將要寄出的信」，關稅八月一日開徵，「目前該日期沒有變化，也將不會變」。川普還說，不會給寬限期。

川普：還沒百分之百確定

川普說，現在的狀態是確定的，但還不到百分之百確定，假如各國提議不同做法，美國會持開放態度。他七日也簽署行政命令，延長對等關稅寬限期至八月一日，以決定各國會被課徵原本的對等關稅，還是被課徵新的關稅，或者與美國達成貿易協議。

美國對等關稅九○天寬限期於七月九日到期，川普日前預告七日起將陸續針對未達成貿易協議的國家寄出關稅通知函，決定未來關稅稅率；他並表示，沒與美國達成貿易協議國家，恐回到「解放日」的高關稅稅率。

白宮新聞秘書李維特七日在白宮展示美國總統川普寄給南韓總統李在明的關稅信。（法新社）

川普七日在社群媒體先公布對日本和南韓的關稅通知函，美國預計八月一日起向兩國出口到美國產品徵收百分之廿五關稅。

川普後來陸續公布對馬來西亞（百分之廿五）、哈薩克（百分之廿五）、突尼西亞（百分之廿五）、南非（百分之卅）、波士尼亞（百分之卅）、印尼（百分之卅二）、孟加拉（百分之卅五）、塞爾維亞（百分之卅五）、柬埔寨（百分之卅六）、泰國（百分之卅六）、寮國（百分之四十）、緬甸（百分之四十）等國的關稅信，最高課徵百分之四十關稅。

關稅信中嗆各國不要報復

川普在關稅信中提醒各國，如果他們到美國生產製造，就不會被課徵關稅；如果各國決定對美國實施報復性關稅，美國將把這些報復關稅稅率疊加在現有關稅基礎上，加徵更高關稅。

美國財政部長貝森特說，面對未來可能回到四月二日高關稅，很多國家都在最後一刻提出新的貿易條件、提案，他的信箱在短時間內被塞滿了。

紐時：台灣積極爭取協議

川普日前發文稱，「任何與金磚國家反美政策同一陣線的國家，都將被額外徵收百分之十關稅。這項政策將不會有任何例外」。白宮新聞秘書李維特七日表示，川普認為金磚國家企圖破壞美國利益，而川普最重要的責任就是美國利益優先，所以川普必須確保美國在世界上被公平對待。李維特說，川普這麼做，不是認為金磚國家正變得更加強大，而是不希望他們破壞美國利益。

紐約時報報導，川普政府官員表明本周將宣布與一些國家的貿易協議。美國除了與印度接近達成協議，歐盟似乎也有信心避免高關稅；其他國家包括巴基斯坦、台灣與瑞士也正積極爭取敲定協議。