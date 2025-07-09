東南亞仍高關稅「泰」震驚 東協：關稅適得其反

美國總統川普七日公布十日封致各國的關稅信，東南亞的馬來西亞、泰國等多國仍面臨高關稅，東南亞國協（ASEAN）外長本周將在馬來西亞吉隆坡開會，法新社八日報導，東協國家預計以不點名方式對「適得其反」的美國關稅表達關切。

法新社取得的東協外長聯合公報草稿說，他們對「全球貿易緊張局勢加劇、國際經濟格局不確定性增加，尤其是關稅相關單邊行動」表示關切。該草稿並指，關稅「適得其反且恐加劇全球經濟分化，並對東協經濟穩定與成長造成複雜挑戰」。文中未直接點名美國。美國國務卿魯比歐十日至十一日將在大馬與東協外長會面。

新加坡國際事務分析家穆斯塔法說，魯比歐預計扮演白臉角色；他可望釋出正面訊息，重申東南亞對美國外交政策的重要。但穆斯塔法也說，川普對各國的交易式手段，可能阻礙美國和東南亞互動深化。

牽動台資科技大廠布局

台商重要據點泰國、馬來西亞稅率分別為百分之卅六、百分之廿五，在兩國設廠的電子業緊張，尤其ＡＩ伺服器與低軌衛星兩大產業承壓，加上之前傳出美國有意收緊ＡＩ晶片出口到泰國與大馬的管制，涵蓋組裝、ＰＣＢ與連接線等產業全面警戒。

ＡＩ伺服器大廠廣達二○一九年在泰國設廠，以因應客戶分散產能需求，目前泰國產能包括伺服器、消費性電子及筆電等產品線。對於泰國關稅出爐，廣達認為，泰美兩國政府人協商中，未來在生產布局上若需調整，要看客戶想法。

電源龍頭台達電旗下泰達電是泰國最大台資科技廠，筆電鍵盤一哥群光也在泰國重點布局，代工大廠金寶更以泰國為最大海外生產基地，亞光集團則是緬甸最大台商，隨泰、緬遭課高關稅，牽動相關重量級台廠布局。

美國對印尼、柬埔寨、孟加拉等國課徵高額關稅，紡織業者表示謹慎觀望。業界人士指出，先前因美中貿易戰，代工廠陸續「大遷徙」至東南亞，如今川普關稅大刀揮向各國，無論產能遷移至哪個國家，都會受到關稅影響，成本上揚已是無法避免的事。

泰國財政部長皮猜說，川普公布的新稅率並未考慮泰方修訂後的提案內容，泰方最新提案「對美國是一筆好協議，泰國將降低百分之九十美國商品進口關稅」。他對於川普將泰國關稅維持在百分之卅六感到「有些震驚」。

馬來西亞投資、貿易及工業部八日發表聲明表示，將繼續與美國展開「互利互惠」的貿易協議談判。