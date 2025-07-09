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看看日韓 不容樂觀 在野憂心：黑箱談判 盼守住底線

聯合報／ 記者林銘翰張曼蘋李成蔭／台北報導

美國總統川普昨天公布對等關稅，十四國名單中未見台灣。民眾黨主席黃國昌表示，他現在無從回答關稅相關議題，因為在野黨連最基礎的資訊都無法得知，此等黑箱談判無從評論，只能期待賴政府堅守底線、捍衛台灣利益。

民眾黨立法院黨團昨天舉行記者會，黃國昌受訪時說，面對重要的對外經貿談判，民進黨過去主張國會、公民社會要有事前及事中的參與監督，而不是談完以後才告訴大家「Yes or No 」，包括前總統蔡英文、赴美談判的行政院副院長鄭麗君等人皆是如此主張；當年所說的話言猶在耳，掌握權力以後卻完全不是這麼一回事。

國民黨立委賴士葆分析，美國對日韓等友好國家，仍然課徵百分之廿五關稅，台美沒有正式關係怎能樂觀？恐怕也很難談到好條件；而從越南經驗來看，台灣免不了對美零關稅，換來的可能僅是「原來課的關稅減半多一點」，談到百分之十四左右也算勉強可以接受。

賴士葆說，關稅可跟進口商、廠商共同分擔，台幣升值的匯率要怎麼分擔？老百姓都在看政府如何處理關稅議題，是否會如同越南喪權辱國；現在談判結果還沒出爐，應該是卡在對美零關稅的條件，而若談判破局，就會回到百分之卅二關稅，對台灣同樣是嚴重衝擊。

立法院會原訂上周處理四一○○億元特別條例草案，後因美國對台關稅政策未明暫緩。黃國昌表示，關稅結果出來以前，不知要在什麼基礎討論，現在只能說立法院準備好了，就等行政院提供國會最基礎的資訊，否則沒有這些資訊，無從進行。

川普 關稅

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