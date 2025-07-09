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貝森特喊話台灣趕緊談判 我方應知稅率不低

聯合報／ 記者賴昭穎陳素玲李成蔭／台北報導

川普陸續針對多個國家發布關稅通知函，學者原本看越南稅率百分之廿，判斷台灣有機會更低，但看到日韓狀況都改口，判斷台灣應該是卡在農產品問題，因為執政黨放也不是，不放也不是；學者認為，如果台灣也堅持不讓，應該也是百分之廿五起跳，「台灣只要拿到與日韓相同稅率，就算不錯了」。

中央大學經濟系教授吳大任判斷，台灣不在此波名單，原因可能有二，一是台灣在美國重要性不高，此時美國有更重要的事要處理；其二，日韓雖然與美方積極談判，但過程碰到很多困難，主要是日、韓、台都是民主國家，美方每件要求，執政黨都不能做太多讓步，否則在野黨會放過執政黨嗎？不像越南是專制國家，政府決定就可以，「所以越南行，但日、韓、台不行」。

亞太商工總會執行長邱達生也說，之前以越南與台灣狀況比較，認為越南順差比台灣大，台灣有機會獲得更低稅率，但是日韓結果看起來，因為日韓態度很強硬，結果美國就課百分之廿，如果台灣堅持不讓步農業及汽車業，原本樂觀會有變數。

中華經濟研究院院長連賢明認為，昨晚對等關稅開獎不是最後得獎結果，這些反而是川老大覺得還要談判的國家清單。對這些國家來說，現在就是進入談判的下半場。真的確定的是一百多個領到百分之十稅率的國家，這還沒有公布。

連賢明說，對等關稅談判的關鍵是「不要想對等、不單純關稅、主要是談判」。美國沒想跟台灣簽ＦＴＡ，也不會給台灣零關稅。川普關稅的地板價就是百分之十，而要台灣給美國零關稅。最後稅率就看美國市場對你有多重要。南韓、日本都已經和美國簽ＦＴＡ，但還是被要求百分之廿五的對等關稅。

他指出，對等關稅另一個目的在創造非中供應鏈。和中國密切的國家大概都百分之四十往下講，和美國聯盟國家大概百分之十開始談。所以寮國、緬甸、泰國這些和中國密切的國家都是快四成，英國、歐盟是一成開始加。多投資美國，少用中國貨，這國家的稅率會愈低，反之就愈高。

台美貿易談判卡在哪？連賢明判斷應該在農業，而不是汽車關稅。農業部分牽涉到食安，很容易被解釋為在美國壓迫下放棄國人健康。這些困難不論哪個國家都會碰到。要不然日本也不會為稻米死守不願意退讓。

曾任立委的政大金融系兼任教授李桐豪認為，美國財政部長貝森特已經喊話台灣趕緊談判，表示我方政府應已知稅率不低；以越南情況推測，除非台灣讓美國進口零關稅，否則台灣出口至美國被課稅稅率可能超過百分之廿。美國另外可能還要求完全開放台灣的市場，特別是汽車、農產品、保健品等，美方可能的要求，讓賴清德政府無論是政治或經濟面都承擔不了。

川普 關稅

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