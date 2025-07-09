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美亮牌前 賴與談判團隊視訊會議

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷／台北報導
賴清德總統（前中）昨率行政院長卓榮泰、國安團隊與在美國的經貿談判團隊視訊通話。 圖／總統府提供
賴清德總統（前中）昨率行政院長卓榮泰、國安團隊與在美國的經貿談判團隊視訊通話。 圖／總統府提供

美國總統川普宣布十四國的新對等關稅稅率，但未含台灣。賴清德總統七日與目前正在美國的我國經貿談判團隊進行視訊通話，總統勉勵談判團隊，務必以維護國家及產業利益、國民健康及糧食安全為核心任務，為國家爭取合理的關稅。

面對各界關注台美關稅談判進度，府院三緘其口，僅稱雙方持續就關稅議題溝通磋商。據了解，行政院副院長鄭麗君上周末再度率領行政院經貿談判總代表楊珍妮等政府談判團隊成員前往美國，就關稅議題與美方持續協商。這也是繼六月廿五日後，我談判團隊在十天內二度赴美談判。

行政院發言人李慧芝昨天表示，我國政府目前並未收到來自美方的關稅信件。

總統府發言人郭雅慧說，賴總統七日深夜與我經貿談判團隊視訊通話。賴總統在視訊中強調，面對美國政府的對等關稅政策，我國始終秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的原則談判，也期盼在談判中尋求達到雙邊貿易平衡，增進台美在科技及國安等多元領域的合作。

這場視訊歷時約五十分鐘，成員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫、總統府副秘書長張惇涵、國安會諮詢委員傅棟成、黃重諺、國安會副秘書長徐斯儉、總統府辦公室主任陳羿伶等。華府端則有鄭麗君、楊珍妮、國安局長蔡明彥、駐美代表俞大㵢。

針對台美關稅談判，我方歷經首次視訊會議、二輪實體協商，期間密集以視訊、文件溝通，前期磋商重點在對等關稅、非關稅貿易障礙、經濟安全和出口管制，我方也盤點可鬆綁及加大投資採購項目，隨著談判入深水區，也一定程度觸及攸關晶片關稅的美國貿易擴張法第二三二條。

川普 關稅

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