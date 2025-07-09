一延再延 關稅長期不確定 企業難因應

華爾街日報報導，美國總統川普七日公布十四份寄給各國的關稅信，並宣布八月一日生效以延長談判時間。紐約時報報導，台灣仍在積極爭取敲定協議，文中引述專家警告，川普以關稅施壓各國讓步，貿易夥伴恐面臨國內政治風險，加上課徵期限一延再延，企業與消費者將長期面臨不確定性。

美國富比世雜誌七日統計，川普二月七日首度宣布即將開徵對等關稅，從四月二日「解放日」到本月七日，他在關稅政策上已經改變立場或改口多達二十七次，有時光是一天之中就出現政策髮夾彎。

美國媒體與金融市場再度以「TACO Trump」字眼形容川普行為。「ＴＡＣＯ」（Trump Always Chickens Out）為華爾街對川普的戲稱，意指他總是態度強硬、最後卻臨陣退縮，嘲諷他頻繁的政策髮夾彎。

雖然首波名單未包括台灣，但電子零組件、半導體供應鏈與ＩＣＴ廠商如坐針氈，憂心下一波名單中的稅率恐更不利台灣，更有廠商抱怨政府對內無法穩定匯率、對外無法主導關稅談判，導致台商出口競爭力愈來愈差，比日韓還不如，後續不樂觀。

某不具名的半導體供應鏈廠商高層直言，儘管美國尚未公布台灣稅率，但業界從昨晚至今日都高度戒備，「現在最擔心的不是稅率高低，而是（川普）政策變來變去，讓企業根本無法制定穩定的因應策略」，「不知道川普過兩個月會不會又來另一個劇本，」他憂心地說，其實稅率多少都可以有因應方案，現在最大的問題是：政策不確定性。

該高層說，日本與南韓被課高達百分之廿五關稅，預估衝擊會集中在日韓的汽車業；但是，台灣也沒好到哪去，無論稅率多少，會面臨的是台幣升值，加上被課關稅的雙重衝擊，出口壓力山大。

另一科技大廠研發主管也說，很多半導體相關原物料、設備都是日本製，但近期日幣狂貶，這些設備與原物料都採日幣報價，「這就抵銷一部分關稅」，他說，反觀台灣恐不那麼幸運；近期台幣升值，讓許多公司的利潤都受到擠壓。

雖然部分已達成協議的國家關稅略為下調，但目前還沒有一國成功將稅率壓低至百分之十以下。

美國商業組織「對外貿易委員會」柯文指出，如果這些國家談判到最後，結果是美國將關稅提高到百分之十以上，超過二○二四年的水準，它們將很難接受，因為在各國國內恐遭遇選民反彈，陷入政治風險。

經濟學家認為，川普關稅大限一延再延，可能進一步加劇企業與消費者連月來面對的不確定性。政策一變再變，也讓許多企業暫緩人力招募與投資計畫。