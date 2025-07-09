東南亞最後未公布關稅 菲國…全村的希望

美國對等關稅政策陸續公布，東南亞主要國家稅率至少二成起跳，甚至不乏四成以上，原本因應美中貿易戰而南向布局的台商討不了太大便宜。業者坦言，現在只能期待尚未接獲美方關稅通知的菲律賓實際稅率能低一點，成為台商南進布局「全村的希望」。

菲律賓是美國長期安全夥伴，先前白宮揭露擬對菲國課徵的稅率為17%，遠低於其他東南亞國家。看好菲國可能具有相對較低的關稅優勢，金寶（2312）、緯創、日月光、亞光、中磊等科技廠均前往布局，希望作為川普政府關稅戰的避風港。

業者分析，東南亞生產基地關稅彼此落差若超過5個百分點，客戶就會要求移轉生產基地，或者一起負擔關稅成本的要求，菲律賓可能成為未來評估新生產基地的熱門選擇。

金寶在菲律賓擁有兩座廠區，生產計算機與智慧家電，約占金寶整體產能20%至25%。金寶總經理陳威昌日前表示，許多既有與潛在客戶均提出在菲國擴產的需求，金寶菲國本來就有兩座廠區，正在評估擴產空間。

緯創先前為因應美中貿易戰及客戶需求，於2018年重啟位於菲律賓蘇比克灣的廠區，主要生產PC。

日月光投控在2024年收購晶片大廠英飛凌位於菲律賓及韓國的兩座後段封測廠，擴大在車用和工業自動化應用的電源晶片模組封測與導線架封裝。

亞光在菲律賓布局甚早，全球產能布局包括中國、緬甸及菲律賓。

菲律賓也是網通廠南向布局重點。中磊在菲國工廠規模龐大，占總產能約四成以上，二期產能加入後，占比提升至八成，主要供應美國客戶需求。