北京警告川普政府 勿引發貿易緊張

經濟日報／ 記者陳宥菘謝守真／綜合報導
北京還向美國喊話，警告川普政府下個月不要恢復對大陸商品徵收高額關稅，以免重新引發貿易緊張局勢。美聯社
北京還向美國喊話，警告川普政府下個月不要恢復對大陸商品徵收高額關稅，以免重新引發貿易緊張局勢。美聯社

當各國力拚在對等關稅暫緩大限前與美國達成貿易協議之際，北京昨（8）日發出警告，中方將對試圖把大陸排除在供應鏈之外的國家採取反制行動。北京還向美國喊話，警告川普政府下個月不要恢復對大陸商品徵收高額關稅，以免重新引發貿易緊張局勢。

中共黨報人民日報昨刊登「鐘聲」評論稱，樂見各方通過平等磋商解決與美方經貿分歧，但雙邊安排不能損害第三方利益。

文章強調，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取關稅減免。並警告，如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制，維護自身正當權益。

路透昨報導指出，前述文章批評那些考慮將大陸排除在其供應鏈之外，以和美國達成關稅削減協議的地區經濟體。

美國上周宣布與越南達成貿易協議，其中針對來自越南的「轉運」貨物課徵40％關稅，被認為是劍指透過越南「洗產地」的中國大陸。

美中在日內瓦敲定的貿易戰休兵90天期限，將於8月12日屆滿。「鐘聲」提到，近來隨著美方加徵對等關稅最後期限臨近，各方對新的經貿摩擦擔憂進一步上升。文章重申川普關稅政策是單邊霸凌，強調「只有堅定捍衛原則立場，才能真正維護自身合法權益」。

路透解讀，人民日報此番評論為新一輪關稅戰埋下伏筆，特別是在川普堅持所謂的「最後期限」情況下。

針對美國將從8月1日起分別對來自日本、南韓等14個國家進口產品徵收25%至40%不等關稅，大陸外交部發言人毛寧昨表示，在關稅問題上，中方立場是一貫的，也是非常明確的，關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害各方利益。

大陸總理李強7日在巴西會見世貿組織總幹事伊維拉時稱，大陸「有充足資源和辦法對沖外部不利影響」，也將推出更多自主開放和單邊開放措施。國際社會對維護多邊貿易體制呼聲更加強烈，對世貿組織發揮更積極作用的期待日益上升。

此外，據彭博報導，美國財政部長貝森特近日透露，他預計「未來幾周」內與中方對口官員會面，以推動兩國就貿易和其他議題的討論，「將討論我們是不是能超越貿易議題，進入其他領域」。

川普 關稅

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