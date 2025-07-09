川普關稅揭牌 各國尋求再協商
因應美國宣布對日本商品徵收25%關稅，日本首相石破茂8日在官邸開會，表示將避免輕率妥協，還說新稅率不是川普先前揚言的30%或35%，而是幾乎維持先前對等關稅稅率，且延長協議期限至8月1日，因此他對最新進展持正面解讀。
石破茂宣布已接獲美國政府來函，並稱「實在令人遺憾」。他指出，汽車是日本核心產業，目前日美間對汽車關稅等議題仍有分歧，但日方避免輕率妥協，所以尚未達成協議，不過雙方討論有所進展。
除了日本以外，馬來西亞也表示將繼續協商，南韓將加強談判，緬甸將提出尋求美國降低稅率的新條件，印尼首席談判代表已飛往華府。
泰國則表示川普公布的稅率，並未考量到該國6日提出的修改後提案，也就是將調降90%美國產品進口關稅，因此有信心能在8月1日期限前完成貿易協議。
彭博資訊報導，歐盟尋求本周敲定初步協議，讓8月1日起的關稅稅率鎖在現行的10%，並爭取讓飛機、飛機零組件及酒類產品完全豁免於10%關稅。
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