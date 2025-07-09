川普對等關稅 大摩推估三種可能性

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

摩根士丹利（大摩）在最近研究中，推估川普對等關稅有三種情境，基本情境為延長多數主要貿易夥伴關稅緩徵期，歐盟等經濟體最終將維持在現行10%稅率。

川普已延長對等關稅緩徵期到8月1日，大摩在川普公布關稅通知函之前，已預先研判可能會有三種情境。

情境一：延長緩徵期。這是大摩預期的基本情境，白宮將以多數主要貿易夥伴在雙邊談判都有「進展」為由，延長這些國家關稅緩徵期，同時可能在未來某個時間點調高對其他國家稅率，給予談判人員更多時間化解關鍵分歧。

情境二：戰略式提高貿易緊張。若與各國協商陷入停滯或失敗，美國可能對特定國家加徵關稅或逐步恢復加徵關稅。

情境三：陸續敲定框架協議。美國可能宣布一些地區性或雙邊框架協議，足以降低美國有效關稅稅率，從而降低進口成本不確定性。

川普 關稅

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