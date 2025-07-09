台美談判持續 賴總統深夜與談判團隊視訊 爭取合理稅率

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
賴清德總統率行政院長卓榮泰、國安團隊與在美國的經貿談判團隊視訊會議。 總統府／提供
賴清德總統率行政院長卓榮泰、國安團隊與在美國的經貿談判團隊視訊會議。 總統府／提供

台美談判持續進行，賴清德總統昨（8）日透過臉書表示，務必以維護國家及產業利益，維護國民健康以及糧食安全為核心任務，為國家爭取合理關稅

行政院副院長鄭麗君正率團赴美談判，賴總統7日深夜與談判團隊召開視訊會議，就整體談判情形聽取團隊報告。

賴總統表示，面對美國政府的對等關稅政策，我國始終秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的原則進行談判，也期盼在談判中，尋求達到雙邊貿易平衡，增進台美在科技及國安等多元領域的合作。

賴清德總統率行政院長卓榮泰、國安團隊與在美國的經貿談判團隊視訊會議。 總統府／提供
賴清德總統率行政院長卓榮泰、國安團隊與在美國的經貿談判團隊視訊會議。 總統府／提供

賴總統提醒談判團隊，務必以維護國家及產業利益，維護國民健康及糧食安全為核心任務，為國家爭取合理關稅。

鄭麗君自6月25日赴美談判後，短時間內再次率團前往華府，不過府院並未透露談判最新進展。

據政院在第二次實體磋商結束後的說法，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。

行政院先前也指出，雙方溝通過程中都表達，在台美產業長期互補基礎上，擴大雙邊投資將能增進彼此共榮發展，尤其台灣企業近年擴大對美投資，美方也樂見美國企業擴大對台投資。

不過外界關注目前談判是否卡關，尤其針對美國在意的農產品，包括美豬、美牛等議題。賴總統昨日重申，要維護國民健康、糧食安全，外界解讀，政府對於該堅持的底線，仍不會輕易放手。

賴總統昨日也再次感謝鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮等經貿談判成員數月來投入談判的工作辛勞。

這場視訊會議歷時約50分鐘，參與這場視訊會議的成員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫、總統府副秘書長張惇涵、國安會諮詢委員傅棟成、黃重諺、國安會副秘書長徐斯儉、總統府辦公室主任陳羿伶等人。

華府端則為鄭麗君、楊珍妮、國安局長蔡明彥、駐美代表俞大㵢。

川普 關稅

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