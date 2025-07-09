川普關稅揭牌公布14國稅率 沒有台灣 副閣揆正在美持續協商

美國總統川普7日公布寄給日、韓等14個主要貿易夥伴的新關稅稅率，大多與4月2日「解放日」所宣布的對等關稅稅率相似，8月1日凌晨起生效，並且正式將關稅緩徵期延後到8月1日，留下談判時間。

此舉顯示川普持續以威脅策略，利用近三周的緩衝期與各國協商。台灣、歐盟及澳洲等貿易夥伴的稅率則還沒公布。

行政院發言人李慧芝昨（8）日表示，台灣確實尚未收到美國對等關稅相關通知函件。不過與此同時，由行政院副院長鄭麗君率領，包含經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等政府談判團隊成員，目前正於美國就關稅議題與美方持續協商。

川普陸續在自家社群媒體Truth Social發布他簽署的關稅通知函，從日本開始，一直到波士尼亞與赫塞哥維納，共14國，日本稅率從24%提高到25%，南韓維持25%，馬來西亞也調高1個百分點到25%，印尼維持32%、南非30%、泰國36%不變，對柬埔寨從49%降到36%，其他國家則是小幅降低。

他也說，若任一國家以提高對美關稅作為報復，「無論他們提高到多少，這些數字都將加到我們徵收的25%之上。」他的信函也瞄準「轉運」貨物，表明若各國「轉貨運物以規避更高的關稅」，關稅稅率會再提高。

他表示，這些關稅稅率不包含美國政府已經針對特定產業進口貨品另行實施、或即將實施的產業別關稅。美國已對所有國家實施一些產業式關稅，包括對汽車及零組件實施25%稅率，對鋼鋁產品課徵50%關稅，商務部也正在進行國安調查，可能對航太、製藥、木材、銅、晶片及消費性電子產品等項目實施產業式關稅。

川普也簽署行政命令，將所有面臨對等關稅國家的新關稅生效日延後至美東時間8月1日午夜0時1分（台灣時間8月1日中午12時1分），形同給各國額外三周協商時間。

川普表示，「我願意說這就是最終（稅率）。但如果（各國）提出不同條件，而且是我喜歡的，我願意表示可以定案，但並非100%定案。如果他們告知願意採取不同作法，我將持開放態度」。

他也暗示新稅率可經由談判而下降；他表示，如果各國開放本身的市場，「我們或許將考慮做出調整；這些關稅可能向上或向下調整，視我們與各國關係而定」。

這顯示，在川普主推的「大而美」租稅支出法案過關後，他把心力集中在貿易戰上。從「解放日」以來，美國只與英國、中國大陸及越南達成協議。川普政府官員已表示，美國已接近與印度達成協議，川普本周將宣布多項貿易協議。歐盟官員愈來愈有信心，能達成避免被加徵關稅的協議，印尼、巴基斯坦、台灣及瑞士等國家，也都積極爭取與美國達成貿易協議。