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若美加關稅 巴西總統：金磚國家對等回應

聯合報／ 國際中心／綜合報導

巴西總統魯拉七日在里約熱內盧舉行的金磚國家峰會批評美國總統川普，尤其針對川普宣稱「配合金磚國家反美政策」的國家將加徵百分之十關稅。魯拉說，如果美國加徵關稅，金磚國家也有權以同樣方式回應，採取對等原則。

金磚峰會員預期展現新興國家經濟團結力量，但因美國總統川普發文威脅加徵百分之十關稅，會後多國領袖的發言都暗批川普作法。

魯拉表示，巴西是主權國家，而金磚國家的誕生並不是為了對抗任何人，而是為了提出一種新的全球組織形式。

魯拉認為，川普放話威脅其他國家是不負責任和錯誤行為，「世界已經改變，我們不需要一個皇帝」。

魯拉指出，如果美國對他們加徵關稅，金磚國家也有權以同樣方式回應，採取對等原則。

魯拉還刻意貶低川普發言對金磚國家峰會的影響，稱金磚國家領導人甚至沒有討論加徵關稅問題，顯示「沒有人重視它」。

南非總統拉瑪佛沙也表示，強權不應報復為世界努力的國家。

金磚國家六日至七日在巴西里約熱內盧舉行峰會。在六日發表的聯合聲明中，金磚國家領袖在未提到川普的情況下，批評全面性關稅措施，表示反對「不公正、單方面的保護措施，包括無差別提高對等關稅」。

川普 關稅

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