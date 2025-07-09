美貿易夥伴恐面臨政治風險 若稅率超過10%可能讓國內選民反彈

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
川普以關稅施壓各國讓步，貿易夥伴恐面臨國內政治風險。航運貿易示意圖。圖／AI生成
川普以關稅施壓各國讓步，貿易夥伴恐面臨國內政治風險。航運貿易示意圖。圖／AI生成

美國總統川普7日公布14份寄給各國的關稅信，並宣布8月1日生效，顯然是要延長談判時間。紐約時報報導，台灣仍在積極爭取敲定協議，文中引述專家警告，川普以關稅施壓各國讓步，貿易夥伴恐面臨國內政治風險，加上課徵期限一延再延，企業與消費者將長期面臨不確定性。

紐時報導提到，川普政府官員表明，本周將宣布與一些國家的貿易協議。美國除了與印度接近達成協議，歐盟似乎也有信心避免高額關稅；其他國家包括巴基斯坦、台灣與瑞士也正在積極爭取敲定協議。

另一方面，紐時引述美國商業組織「對外貿易委員會」主席柯文的話表示，各國雖然做出降低貿易壁壘等讓步，但他們並不確定會得到美方何種回報。

雖然部分已達成協議的國家關稅略為下調，但目前還沒有一國成功將稅率壓低至10%以下。柯文指出，如果這些國家談判到最後，結果是美國將關稅提高到10%以上，超過2024年的水準，它們將很難接受，因為在各國國內恐遭遇選民反彈，陷入政治風險。

經濟學家認為，川普關稅大限一延再延，可能進一步加劇企業與消費者連月來面對的不確定性。政策一變再變，也讓許多企業暫緩人力招募與投資計畫。

富國銀行經濟學家豪斯說：「整體而言，我們認為不確定性將延續。政策細節仍有許多不清楚、不完整之處」。

CNN分析，川普關稅政策初期已取得一些政治和經濟上的勝利；但從長遠來看，期盼達成的目標彼此間相互矛盾，恐無法靠關稅完全實現。

報導指出，川普整體關稅政策希望達成四大目標：振興製造業、增加政府收入、平衡貿易逆差，以及迫使貿易夥伴制定有利於美國的政策。川普上任後頭幾個月，部分企業宣布在美投資設廠，每個月有數百億美元關稅收入流入美國，美國4月貿易赤字減半，許多國家與美國展開談判。

不過，這些成功跡象，可能只是各經濟體在面對高額美國關稅的現實下，企業、消費者和商界快速調整的初期反應，而非真正的長期成效。

川普 關稅

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