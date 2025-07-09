股市TACO交易熱度不減 投資人看到三個關鍵

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普7日「開獎」，公布14國對等關稅稅率，但全球股市8日盤中大致穩定，被率先公布課徵25%關稅的日韓股市更上漲，顯示「TACO」（川普終將退縮）交易依然熱絡。美聯社
美國總統川普7日「開獎」，公布14國對等關稅稅率，但全球股市8日盤中大致穩定，被率先公布課徵25%關稅的日韓股市更上漲，顯示「TACO」（川普終將退縮）交易依然熱絡。美聯社

美國總統川普7日「開獎」，公布14國對等關稅稅率，但全球股市8日盤中大致穩定，被率先公布課徵25%關稅的日韓股市更上漲，顯示「TACO」（川普終將退縮）交易依然熱絡，原因是投資人看到三個關鍵：最新稅率大致比4月公布的稅率下滑、川普延後緩徵期限、強調轉運貨物面臨更高關稅。

此前，美國已陸續和中國大陸、英國及越南達成貿易協議，但由於大陸屬特殊安排，若排除大陸，川普政府目前共公布了16個國家關稅稅率。

白宮發言人李維特7日舉行記者會，表示川普將簽署行政命令，延長關稅寬限期至美東時間8月1日。川普並表示，若各國提出建議，他對進一步延期抱持開放態度，「如果他們提出不同的條件，我也喜歡，我們就會接受」，暗示仍有轉圜餘地。

圖／經濟日報提供
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彭博分析師指出，貿易發展路徑愈不確定，投資人就愈確定關稅衝擊將降低，這14國最終關稅水準將遠低於7日公布水位，因為最新公布稅率大多低於4月公布的數字（只有日本和馬來西亞例外）。

彭博經濟學家解讀，川普延後緩徵期限的重要性，遠大於關稅通知函。分析師認為，這些關稅稅率只是一種協商策略，而非認真的威脅。

IG市場公司分析師塞卡摩認為，這些「篤定、但不是100%確定」的關稅稅率，象徵進入另一輪TACO交易。

對日本來說，延後期限意味日相石破茂不必倉促趕在7月20日參議院選舉前敲定協議，能選後再「好好談」，川普信函暗示他重視日本或日本企業擴大在美國生產，日本可能還有讓步空間。

南韓稅率也有望降低，因為川普把南韓列為第二個公布稅率的國家，象徵他視南韓為重要戰略與策略盟友，也能主張參照越南的協議談判方式，因為美國對越南貿易逆差幾乎是對南韓逆差的兩倍。

川普信函也留下伏筆，強調目前正瞄準「轉運」貨物，表明若各國「轉運貨物以規避更高關稅」，關稅稅率會再提高。摩根士丹利經濟學家團隊計算，若這些新的稅率生效，亞洲加權平均關稅稅率將提高到27%，但半導體、藥品等產業關稅，以及大陸協商、轉運議題不確定性將揮之不去，抑制企業信心、資本支出和貿易循環。

川普 關稅

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