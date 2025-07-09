美國拋出對等關稅 我政府還有兩籌碼、一防線

台灣自美國拋出對等關稅以來，頻頻釋出談判誠意，外界關注政府手中還有多少籌碼？外界認為，擴大採購、加大對美投資力道是兩大籌碼，嚴查洗產地則是一大防線。

美國總統川普試圖扭轉貿易逆差，並讓製造業回來，促使美國再次偉大，在這樣的架構下，政府過去已釋出對美談判善意，盤點農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計畫，另外，國防方面，也陸續盤點軍事採購清單，一方面回應美國要求，一方面降低美對台逆差。

另外，在擴大美國投資方面，除了「護國神山」台積電（2330）早已宣布將在美國擴大投資1,000億美元外，政府也持續提供產業赴美投資相關協助，讓台美經貿更加緊密。

外界關注，賴總統先前喊出要成立主權基金，是否會用來對美投資，也受到外界關注。

此外，政府先前也宣示，將積極解決已存在多年非關稅貿易障礙，讓談判更加順利；也會解決美方長期所關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品違規運轉，也就是洗產地的問題。

據了解，在關稅正式出爐前，行政院持續緊盯美國華府動態，在關稅正式定案拍板一切都還有空間，我方積極備妥方案隨時應戰。另外除了對等關稅外，台灣還有另一大重點需要面對，像是232條款，半導體關稅也必須積極備戰。

台美雙方在4月11日展開首次視訊會議、5月1日在華府舉行首輪實體磋商、6月25日進行第二輪對等關稅實體磋商，目前談判團隊正於美國持續談判；5月初也針對美方進行中的半導體調查提出意見書。