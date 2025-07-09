台灣沒收到關稅通知 未必是壞消息

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

美國總統川普致函14國通知對等關稅稅率，台灣並未名列其中，是福還是禍？知情人士表示，此次公布名單多為談判停滯、未獲共識或認定無進一步協商必要的國家，台美談判過程，美方多次正面評價，政府會持續爭取合理關稅。換言之，沒收到信未必是壞消息。

中經院長連賢明認為，此次對等關稅「開獎」並非最終得獎結果，收到稅率的國家才正進入談判下半場。

川普公布首波對等關稅稅率名單，這些國家面臨的稅率介於25%至40%。知情人士分析，此次公布名單多為談判停滯國家，適用較高稅率，多數稅率回到4月3日初期設定的高檔水準。

知情人士強調，台灣談判團隊仍與美方保持密切協商，相關磋商持續推進，美方也多次正面評價與台灣間的談判進程，政府將持續以保障國家利益與產業發展為核心，兼顧國民健康與糧食安全，並透過與美方持續磋商，積極爭取合理且符合公平原則的關稅條件。

連賢明分析，首波收到對等關稅稅率的國家，反而是川普認為還要談判的國家清單。對這些國家來說，現在就是進入談判的下半場，真正確定的是誰能取得10%稅率，目前美方尚未公布。

連賢明說，對等關稅談判關鍵是「不要想對等，不單純關稅，主要是談判」，他直言，美國沒想跟台灣簽FTA，也不會給台灣零關稅，川普關稅的地板價就是10%，而要台灣給美國零關稅。最後稅率就看美國市場對你有多重要。南韓日本都已和美國簽FTA，但仍被要求25%的對等關稅。

連賢明點出，對等關稅另個目的是在創造非中供應鏈，和中國大陸密切的國家稅率大概都是40%往下降。

川普 關稅

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