放話不會延期！川普喊未來幾天還會寄關稅信 新關稅8月1日開徵

美國總統川普8日在真實社群發文說，正如7日發給各國的信，「以及今天（8日）、明天及接下來一段時間將要寄出的信」，關稅8月1日開徵，「目前該日期沒有變化，也將不會變」。川普還說，不會給予寬限期。

美國總統川普7日宣布對14國的關稅信內容。路透8日引述日本內閣官房聲明報導，日方關稅談判代表赤澤亮正當天已再與美國財政部長貝森特通話約30分鐘，雙方同意繼續積極磋商。

日方聲明說，赤澤在日本時間8日晚間9時（台灣同日晚間8時）與貝森特開始通話，進行坦誠深入的討論，日本將繼續尋求達成日美都有利的協議。

赤澤8日已與美國商務部長盧特尼克通話40分鐘。赤澤說，汽車產業將是日美日後談判的「關鍵之一」；若在該領域無法達成共識，「整體關稅協議就無法達成」。