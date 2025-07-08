川普威脅金磚國家加稅 消息人士：採反美行動才實施

根據一名知情人士透露，美國總統川普不會立即對金磚國家（BRICS）集團成員國加徵新的10%關稅，但若這些國家採取所謂的「反美政策」行動時，美方就會推動實施該關稅。

路透社報導，美國總統川普6日表示，美國將對任何與金磚國家「反美政策」保持一致的國家，徵收額外10%關稅。川普這一舉動引發金磚集團成員國強烈否認他們有反美傾向。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）宣布這一消息之際，正值印度、印尼以及其他金磚成員國與美國政府就7月9日最後期限前達成貿易協議進行談判。

對等關稅生效日期已從7月9日延後至8月1日。

川普並未闡明或進一步說明他貼文所稱的「反美政策」為何。

一名因未被授權就此事發表評論而要求匿名的消息人士指出：「我們正在劃定一條底線。如果做出反美政策決定，就將被加徵關稅。」

白宮尚未發布任何行政命令。

貿易專家指出，川普的最新關稅威脅目的在維持並加強對那些試圖避免川普4月所提高關稅國家的壓力。許多金磚成員國與夥伴國高度依賴對美貿易。

在川普貼文前數小時，金磚國家領導人發表一份長達31頁的聲明，譴責針對加薩和伊朗的襲擊，並呼籲對全球機構進行改革，同時警告單邊關稅措施對全球貿易構成威脅。

金磚國家集團創始成員包括巴西、中國、印度和俄羅斯，首屆峰會於2009年召開，後來南非也加入。去年，埃及、衣索比亞、伊朗和阿拉伯聯合大公國成為正式成員國。沙烏地阿拉伯雖被接納為成員國，但目前以夥伴國身分與會。今年1月，印尼成為正式成員國。

其他夥伴國包括玻利維亞、奈及利亞、古巴、哈薩克、馬來西亞、泰國、越南和烏干達。