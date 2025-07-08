川普關稅信先點名日、韓 陸學者：對其他貿易夥伴釋放威脅訊號

美國總統川普近日發出14封關稅通知信，還特別在社交平台上先公布給日本首相石破茂、南韓總統李在明的信件，並稱對日韓兩國輸美產品徵收25％關稅，外界關注為何先點名日韓，大陸學者認為，川普先對重要盟友日韓出手，可以向其他貿易夥伴展示強硬姿態、釋放威脅信號。

第一財經報導，上海國際金融與經濟研究院特聘研究員、上海國際經濟交流中心副理事長徐明棋分析，日韓既是美國的兩個重要盟友，也是對美貿易順差較大的國家，川普先對日韓出手，可以向其他貿易夥伴展示強硬姿態、釋放威脅信號。

上海大學外國語學院教授陳友駿分析，對日本課25%的關稅比原先24%還要高，代表川普對此前美日一系列談判中，日本的一些要價、態度等來說並不是非常滿意，且川普也在關稅談判上逐漸失去耐心。而要專門針對美國的訴求再給出一些更高的報價，對於當前的石破茂政府來說很難。「能確定的是，日美之間的要價都很『高』，所以導致談判遲遲未有結果。」他說。

而南韓態度又是如何？上海市朝鮮半島研究會副會長、上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌分析，其實南韓政府並不急於達成談判，更多的是觀望日本、歐盟與美國談判的情況，畢竟日歐對於南韓而言都是在美國市場的競爭對手。「尤其在競爭激烈的汽車領域，韓國政府希望借自身特殊情況向特朗普政府『要時間』。」

陳友駿認為，當前的日本政府在應對川普關稅方面並沒有好的對策，只能以談判待變，盡量去說服川普政府，比如降低些稅率或者是給予一些豁免。

報導也指出，日韓雙方都各自有內部問題要解決，比如石破茂政府當前最關注的問題是7月20日即將舉行的參議院選舉；而李在明政府上任才剛滿月，至今仍忙於組建內閣。

而川普對日韓的動作也成為台灣的參考，值得注意的是，中經院院長連賢明8日在臉書上推測，川普應該想把日本、韓國和台灣一起談，放在類似的關稅區間。日本本來要做模範生，談完再找南韓台灣說比照辦理，沒想到石破茂比石頭還硬，南韓新總統則剛上任，反而是台灣最有誠意。「這讓台灣處於尷尬中。」