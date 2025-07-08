國際貿易中心示警：川普延長關稅暫緩期限 造成動盪持續

聯合國（UN）與世界貿易組織（WTO）聯合機構「國際貿易中心」執行長今天警告，美國川普政府延長關稅協商期限的決定，造成各國的不確定性和動盪局勢持續。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天升高貿易戰，告訴日本、韓國等14個國家若未能在8月1日前與美國達成協議，將面臨更高的關稅。

國際貿易中心（International Trade Centre, ITC）執行長寇克-韓密爾頓（Pamela Coke-Hamilton）今天在日內瓦告訴媒體，此舉實際上是延長不確定性期間，破壞長期投資與商業合約，製造更多的不確定性與動盪。

寇克-韓密爾頓說：「企業若無法明確知道要付出的成本，就無法規劃，也無法決定誰來投資。」她以非洲國家賴索托（Lesotho）為例，指出當地主要紡織出口企業已暫停投資，等待關稅結果。

她還說，關稅的不確定性，加上發展援助的削減，已經對開發中國家構成「雙重衝擊」。

川普4月掀起全球貿易戰後，引發金融市場動盪，決策者忙著保護國家經濟，各國紛紛面臨與美國達成貿易協議的壓力。